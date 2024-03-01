Squish
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Обзор Squish

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 95.62%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Squish

Многие искатели приключений мечтают найти божественный фреш! И это вовсе не тот классный сок, который можно заказать в вашем любимом кафе, ни в коем случае! Речь о настоящем напитке богов. Стоит только сделать один глоток, и ваша жизнь в корне изменится. Конечно, в лучшую сторону, так что не нужно бояться – если вам когда-нибудь выпадет шанс глотнуть божественный фреш, то не отказывайте себе в удовольствии промочить горло!

Говорят, напиток богов готовят где-то в джунглях Тасмании. Много лет назад на этом месте был храм, в котором совершались фруктовые жертвоприношения. Местные духи стали дарить смертным особый напиток в знак благодарности за почитание и уважение. Они создали огромный стакан, который частенько наполняли до краев божественным фрешем. Свойства напитка зависели от того, какие фрукты использовали духи.

Клубничный фреш наделяет удачей в личной жизни. Мужчины, попробовав этот напиток, становятся любимцами женщин. Ну а сильная половина человечества начинает буквально бегать за дамами, которые сделали хотя бы глоток. Наверняка, вам доводилось видеть людей, пользующихся диким успехом у противоположного пола, но при этом являющихся абсолютно заурядными личностями? А все объясняется очень просто – счастливчикам где-то удалось выпить божественного фреша из клубники!

Сок из арбузов привлекает деньги. Сделайте глоток божественного фреша и вскоре разбогатеете на пустом месте! Слово «дорого» навсегда исчезнет из вашего лексикона. Деньги откроют вам любые двери: сегодня вы – обычный крестьянин, а уже завтра – пьете шампанское и играете в гольф с великолепным Гэтсби! Боги, вот это жизнь... и для нее достаточно сделать один глоток.

Лимонный божественный фреш привлекает удачу. Если Фортуна всю жизнь обходила вас стороной, будто прокаженного, то самое время выпить немного сока. Всего один глоток и вам будет везти во всем! Попробуйте вложиться в какое-нибудь бесперспективное дело – оно принесет выгоду. Женитесь на женщине легкого поведения – она станет целомудренной принцессой, которая никогда не позволит себе адюльтер. Разумеется, это все случится, потому что вам везет.

Возможно, в вашей жизни не хватает друзей? Тогда попробуйте божественный фреш из папайи! Выпейте немного, и сможете найти общий язык с любым человеком. Вы легко станете душой компании и всеобщим любимчиком. Выпейте напиток из папайи и поймете, что нет ничего проще, чем завести новое знакомство.

Мечтаете о славе? Глотните божественного фреша, приготовленного из киви! Не пройдет и пары дней, как в вашей жизни случится знаковое событие, которое станет отправной точкой в пути к вершинам славы. И ни о чем не беспокойтесь! Например, люди, удостоившиеся премии Дарвина, тоже прославились, однако их известность имеет крайне сомнительный характер. В вашем же случае слава будет исключительно положительной!

Духи используют и другие фрукты. Если вам повезет отыскать место, где они готовят божественный фреш, то считайте, что в жизни получилось все и даже больше. Кстати, у нас тут есть портал в джунгли Тасмании! Просто нажмите кнопку, а там два шага до божественного стакана, наполненного волшебным соком. Выберите фрукт и попросите сделать напиток!

Провайдер
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