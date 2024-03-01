Super 25 Stars
Видеообзор
DEMO

Обзор Super 25 Stars

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 95.3%
Max Win
Max Win: X1200
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Super 25 Stars

Румус делал все, чтобы привлечь в свою жизнь хоть немного удачи! Он носил с собой четырехлистный клевер, кроличью лапку, подкову и множество других вещиц, от которых буквально распирало правый карман штанов. Правда, удачи в его жизни от этого сильно не прибавилось...

У Румуса была скучная работа, средней паршивости жена и скромненький денежный счет в банке. Ловец удачи, который пытался поймать ее изо всех сил, никак не мог понять, почему Фортуна всегда поворачивается к нему задом! Он много лет терялся в догадках, пока не столкнулся с магией цифр – о ней ему рассказал один закадычный приятель, с которым тот познакомился на семинаре по привлечению везения в свою жизнь.

Наконец, Румус начал понимать, что все в нашей цивилизации завязано на цифрах. Номера, улиц, домов, квартир, географические координаты, количество прожитых лет и многое другое – самые разные вещи выражены в числовом эквиваленте! А, значит, и у госпожи удачи тоже должно быть особое число! Остается только разгадать его, и можно будет управлять Фортуной так, как захочется...

Румус проанализировал слово «удача», каждая буква которого соответствовала определенному числу, если верить нумерологии. У него была целая коллекция справочников, в которых ученые представили миру множество систематизированных данных – ну разве можно не купить такие сокровища, которые наверняка будут несказанно полезными?!

Итак, в результате расчетов получилась определенная сумма! Румус поделил ее на количество букв и получил результат – им оказалась цифра «7»! Вот так совершилось великое открытие, о котором знал только сам непризнанный гений, сумевший разобрать Фортуну на циферки.

Румус начал действовать! Он развелся с женой и женился на другой женщине, которая была на семь лет моложе. Ему пришлось переехать в дом с таким же номером. На работу он теперь приходил к семи утра... в общем в каждую сферу своей жизни Румус успешно интегрировал число Фортуны.

Теперь искатель удачи стал больше зарабатывать, был женат на молодой девушке и, казалось, его жизнь становится лучше. Брат его супруги, узнав о великой нумерологии, попросил ввести его в курс дела – этому человеку принадлежало казино «25 Супер звезд», и ему просто необходимо было узнать об удаче как можно больше!

Румус несказанно обрадовался тому, что у него, наконец, появился единомышленник. Они вместе вникали в суть нумерологии, пытаясь применить число «семь» везде, где только возможно. Наконец шурин Румуса захотел сделать особый игровой автомат, в котором удача будет работать на его казино. Вскоре аппарат появился в игорном зале «25 Супер звезд», правда, потому что-то пошло не так...

То ли в расчетах была допущена ошибка, а может дело в какой-то другой причине, но в любом случае удача работала на игроков. Люди срывали джек-поты один за одним! Правда, в остальных аппаратах проигрывать стали гораздо чаще. Владелец казино больше не стал играть с ее величеством удачей, а то кто его знает, к чему это приведет! А странный аппарат по-прежнему стоит на своем месте, поэтому, если вам когда-нибудь доведется побывать в «25 Супер звезд», то сразу идите в нему – попробуйте сорвать банк, и, скорее всего, вам повезет!

Провайдер
Red Rake Gaming
Red Rake Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches