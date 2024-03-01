Сюжет Fiery Chilli

Добро пожаловать в ресторан «Мексикан Сан»! Сегодня здесь пройдет конкурс пожирателей перцев чили, от которых обалдел бы сам дьявол! Стоит откусить кусочек, и ваша глотка превратится в пасть огнедышащего дракона. Возможно, вы и не сможете спалить целый город, но уж костер-то разжечь вам точно будет по силам, как пить дать. Да, только придется обойтись без этого! Ну, в смысле, пить вам никто не даст. Впрочем, участники могут глотнуть воды, когда захотят, но это будет означать признание собственного поражения. Попьете – считайте, что вы сошли с дистанции и ценных призов вам не видать, как своих ушей!

А награда действительно стоит того. Сможете съесть хотя бы один перец полностью? Тогда вам дадут серебряный пропуск в бар при ресторане. Кстати, на нем так и написано. В течение месяца победитель может приходить хоть каждый день, чтобы выпить и закусить. Награда определенно стоит риска превратиться в дракона!

Возможно, вас хватит на два перца? Тогда золотой колокольчик станет вашим! Филигранная вещица стоит целую кучу денег. А уж как поступить с ней – продать, оставить себе или подарить, победитель может решить и сам. В любом случае награда стоит того, чтобы немного пострадать. Ну ладно, на самом деле, придется потерпеть! И тем не менее кто-то забирает себе золотой колокольчик каждый год. Кто знает, может, сейчас его обладателем станете вы...

Три перца съедают только настоящие монстры! Конечно, их ожидает награда, достойная настоящих мастодонтов. Победитель получает три семерки, выплавленные из чистейшего золота. По одной циферке за каждый съеденный перчик – все справедливо! Прежде чем отважится на такое, следует хорошенько подумать, а готовы ли вы? В позапрошлом году Диего слопал три перца один за другим и угодил в больницу. С диагнозом «слабоумие». Теперь он лежит среди Наполеонов, да всяких там Цезарей и заново учит алфавит. К слову, положенные семерки Диего все же получил...

За всю историю конкурса только один раз нашелся герой, который безжалостно расправился с четырьмя перцами. Говорят, у него изо рта вырывалось красное пламя, наполненное зловещей силой ада, а он сам приходил в себя почти неделю. Парень выжил, но теперь ему каждый раз становится до безумия страшно, когда он видит острые перцы. Как эта болезнь называется... вроде бы, чилиперчифобия! Тем не менее, чемпион не жалеет о своем решении, потому как огромный алмаз действительно изменил его жизнь к лучшему.

По условиям конкурса выплевывать перцы нельзя! Если взялись есть, то продолжайте до победного. А слабакам, сошедшим с дистанции, полагается утешительный приз – две вишенки! Это самые обычные ягоды, никакими драгоценностями или золотом тут даже и не пахнет. Хотя вишни натирают до блеска, чтобы они были хотя бы немного походили на награду.

В конкурсе участвуют трое отважные пожирателей перцев. Изначально ребят было четверо, но потом один дал заднюю. Впрочем, раз уж силенок нет, то лучше сразу отказаться, чем потом уйти домой с вишенками. Вы можете занять место того человека. Если, конечно, не боитесь по-настоящему острых блюд! Съешьте всего один перец, и помните, ваша жизнь никогда не будет прежней, но лучше скушать хотя бы два или больше!