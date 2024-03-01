Сюжет Coba Reborn

Диллиган сидел за столом в рабочем кабинете, разложив перед собой карты, записи и древние манускрипты. Он, как настоящий ученый, просто обязан был собрать максимум информации о проклятом святилище, которое принадлежало ацтекскому жрецу, чье имя стерлось из анналов истории. А, может, оно туда никогда и не попадало – это не так уж важно!



Диллигана гораздо больше интересовали сокровища, находящиеся в святилище. Если верить древним манускриптам, то в нем должно хранится много интересного! Сапфиры, рубины, золото, книги и многое было обречено стать наградой для находчивого исследователя, который способен взять судьбу за рога.



Правда, с этим святилищем не все так просто: говорят, оно появляется только ночью. В одном из документов Диллиган обнаружил упоминание о каких-то двух не самых умных людях, которые были то ли уборщиками, то ли учениками жреца, проводившего магические обряды. Якобы во время одного из ритуалов что-то пошло не так – те двое погибли и создали огромного змееподобного монстра. Жрец, пытавшийся исправить последствия эксперимента учеников, или кем они там были на самом деле, тоже закончил свою жизнь в желудке чудовища.



Магическая сила гигантской змеи росла, изменяя святилище и все, находящееся вокруг. Утром она исчезала вместе с логовым, а с наступлением ночи снова перерождалась из небытия. Многие пытались найти святилище, но поиски исследователей оказывались безрезультатными или же сами отчаянные головы исчезали вместе со всем отрядом.



Последние три случая тонко намекали Диллигану, что святилище приобрело репутацию проклятого среди местных жителей не просто так. Аборигены знали примерное местоположение логова мифического монстра, однако упорно отказывались идти туда ночью.



Более того, показания местных разнились: одни рассказывали, будто бы видели гигантскую змею, мерцающую красным светом, другие упоминали синий, а третьи вообще говорили о зеленом. Известный ученый в своих трудах, которые лежали у Диллигана на столе, упоминал зеленые, красные и синие орхидеи, которые местные жители, якобы, видели у святилища – гигантская змея питалась этими цветами. Впрочем, они могли ошибаться, потому как сами утверждали, что не подойдут к проклятому месту на пушечный выстрел.



Судя по записям того же ученого, святилище находилось достаточно далеко от поселений людей. Дойти туда самостоятельно, продираясь сквозь джунгли, будет очень непросто. Опять же, сложно сказать, насколько точны карты... Диллиган молча потирал подбородок, пытаясь придумать, как заставить местных довести отряд до святилища ближе к закату.



Внутри логова монстра отважных искателей приключений ждали рубины, сапфиры, топазы и многое другое. Помимо драгоценных камней, в нем хранились различные артефакты, среди которых особый интерес у Диллигана вызывала книга. Записи древних гласили, будто бы в ней содержится описание какого-то ритуала, благодаря которому можно трансформировать предметы, например, превратить глиняное блюдце в золотое.



Говорят, что у дураков мысли сходятся даже спустя тысячи лет, однако вы все же попробуйте исследовать святилище вместе с Диллиганом, тем более, тот уже собрал экспедицию. Отряд укомплектован, но еще один помощник определенно не помешает. Кто знает, возможно, вам повезет найти легендарные сокровища и разбогатеть!