Rabbits Rabbits Rabbits
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Обзор Rabbits Rabbits Rabbits

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.05%
Max Win
Max Win: X4000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Rabbits Rabbits Rabbits

Кролик Бакстер был ничем не примечательным жителем Зайцевиля, который жил самой обыкновенной жизнь. В один прекрасный день он решил найти себе невесту и наделать с ней сотню-другую наследников. Вот тут-то и начались проблемы: Бакстер не хотел размножаться с кем попало – ему подавай только самых лучших крольчих!

Оказалось во всем Зайцевиле таких невест наберется не более десятка. Впрочем, и этого наверняка было вполне достаточно, чтобы выбрать единственную. Бакстер обошел всех возможных невест одну за другой, надеясь очаровать их своих остроумием, но тут внезапно выяснился очевидный факт: за хорошие шуточки невозможно купить все блага в этой жизни!

Самые красивые крольчихи города прекрасно знали прописную истину и незамедлительно сообщали о ней Бакстеру, закрывая дверь у того перед самым носом. Надо сказать, наш друг несколько приуныл, когда последняя из первых красавиц посмеялась над ним и предложила пошутить в другом месте, пока не разбогатеет.

На следующий день Бакстер решил поработать в саду. Поливая морковку, он думал о том, как печально складывается ситуация с личной жизнью. Наконец он взял лопату и начал перекапывать землю, собираясь устроить еще одну грядку.

В какой-то момент Бакстеру показалось, что грунт под ногами тихонько вибрирует. Ему стало жутко интересно узнать причину странного явления! Кролик продолжил копать, гадая, почему вдруг земля на его участке дрожит – это же просто немыслимо!

Чем глубже становилась яма, тем сильнее ощущались вибрации. В конце концов Бакстер еще раз загнал лопату в землю, и оттуда вырвалась струя морковного сока! Радости владельца маленького сада не было предела!

Разумеется, оставлять источник просто так нельзя. Согласно законодательству, его просто необходимо зарегистрировать и уже потом решать, как поступить дальше. В тот же день Бакстер вызвал команду аналитиков, которые все проверили и подтвердили – из-под земли бил морковный сок высшей пробы.

Источник оформили как скважину. Вдоволь напившись, эксперты уехали, а владелец участка поздравил себя с началом новой жизни. Уже на следующий день в Зайцевиле каждый знал о новой скважине и надеялся прикупить немного сока подешевле – к дому Бакстера выстроилась очередь, которая начиналась чуть ли не с окраины города.

Торговля пошла полным ходом! Вскоре владелец источника прикупил себе новый дом, роскошный автомобиль и бриллианты. Драгоценности были предназначены для той самой единственной – Бакстер снова вернулся к размышлениям о женитьбе. Теперь уже один из самых завидных женихов Зайцевиля организовал кастинг, на который пригласил самых красивых крольчих города.

Естественно, десяток самых выдающихся невест тоже прибежали. Куда девалась надменность и презрительные усмешки, которыми они провожали несостоявшегося жениха?! Крольчихи стали настоящими лапочками, горящими желанием пристроить свою «изюминку» в надежные руки.

Бакстер проводил кастинг во дворе своего дома, сидя в золотом кресле и закинув одну ногу на другую. Перспективные невесты поражали его, как могли, попутно извиняясь за плохое настроение в тот день, когда тот был послан лесом. Теперь Бакстер придирчиво выбирал, и крольчихам оставалось лишь надеяться на удачу. Кстати, возможно, вам тоже повезет разбогатеть сегодня!

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