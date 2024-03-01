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Обзор Resident

Количество линий
Количество линий: 9
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Resident

Штирлиц трудился в Гестапо целый год. За это время он зарекомендовал себя как надежный офицер, который готов порвать за Вермахт последнюю рубаху! В том числе и свою. Никто даже не догадывался о том, что один из лучших военнослужащих немецкой армии, чье личное дело заставило командование прослезиться от гордости, является агентом советской разведки.

Все складывалось на редкость удачно: сегодня вечером Штирлиц собирался украсть секретные документы и освободить радистку Кэт – по имеющимся данным, ее держали в застенках Гестапо уже более года. Правда, она не раскололась, хотя эти звери из СС вытягивали все секреты клещами в прямом смысле этого слова.

Наступил вечер. Штирлиц отправился на службу «поработать» сверхурочно. Командование знало об это привычке одного из самых надежных людей в Рейхе, поэтому его пропускали без лишних заморочек. Караульные кивали Штирлицу при встрече, а дежурный на посту не спрашивал ничего, кроме пропуска. Вот и сегодня вахту нес знакомый ему герр Шмульке – этот толстый парень с бородавчатым носом, у которого на правой руке вытатуирована надпись «Истинный ариец».

Штирлиц беспрепятственно проник внутрь. Он поднялся на второй этаж, делая вид, будто бы идет в свой кабинет. Сунув руку в карман, разведчик нащупал дубликат ключа, изготовленный по слепку, и направился в конец длинного коридора.

И вот Штирлиц проник в кабинет большого босса. Он знал, что за картиной, висящей справа от камина, находится кнопка, которая открывает секретную дверь. Отважный шпион нажал ее, часть пола убралась в сторону как по мановению волшебной палочки.

Штирлиц спустился по лестнице в гестаповское подземелье. Здесь находилась комната совещаний для больших боссов, в которой висела карта наступлений по разным направлениям. Кроме того, в сейфах хранились стратегически важные документы – именно они интересовали разведчика в первую очередь. Правда, бумаги лежали только в одном – в других хранились лишь пустые полочки. Ну и, конечно, не обошлось без сюрпризов – в одном из сейфов лежала бомба.

Штирлиц быстро разобрался с замками – он был мастером в этом деле! Оставалось только распахнуть дверцы сейфов... и в первом оказалась бомба! Хорошо, что Штирлиц успел схватить огнетушитель со стены и потушить собственную смерть, которая могла состояться через пару мгновений. Другие сейфы оказались пустыми и только в последнем лежала та самая папка с документами.

Штирлиц покинул комнату совещаний и поспешил в другой конец коридора. Он спустился по лестнице и попал в допросный блок, состоящий из двух камер. Неуловимый разведчик открыл первую и едва успел застрелить «эсэсовца», сидевшего в засаде! В другой камере Штирлиц обнаружил радистку Кэт, которая сразу поняла, что перед ней свой и бросилась на шею спасителю.

Через секретный ход парочка вылезла в канализацию и добралась до машины – напарник Штирлица ждал их за углом трехэтажного дома, в котором давно погасли все окна. Когда автомобиль тронулся с места, наш герой приготовил пулемет на всякий случай. Мало ли, кто-то из охраны почувствует неладное и устроит погоню! А он не мог допустить срыва операции, которую готовил почти год.

К счастью, все обошлось. Резидент, его напарник и радистка Кэт покинули город. Позже они вернулись на Родину и получили награды. А рейх потом проиграл войну. И не потому, что союзники «советов» открыли второй фронт – все дело в тех самых документах, украденных Штирлицем...

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