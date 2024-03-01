Animal Carnival
Видеообзор
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Обзор Animal Carnival

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.27%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Animal Carnival

Жизнь в лесу шла довольно размеренно. Лисы ели зверьков помельче, волки – побольше, а медведи наводили ужас одним своим видом даже на людей, у которых хватало ума зайти поглубже в чащу. В общем, ничего из ряда вон выходящего не происходило, можно сказать, годами.

И вот однажды на всеобщем собрании лесных жителей было решено провести карнавал. В противном случае местные обитатели могли окончательно скиснуть от такой жизни, превратившейся в будничное рутинное существование. Программу составляли старожилы – для остальных она должна была стать сюрпризом!

В назначенный вечер звери собрались на большой полянке, которую освещали тысячи светлячков. Начался грандиозный карнавал с песнями и плясками! Если бы какой-нибудь охотник вдруг увидел, как едва ли не все обитатели леса «отрываются» в одном месте, то, мягко говоря, был бы очень удивлен...

Разумеется, на праздник выкатили и горячительное – медведь достал из норы несколько бочек хорошо перебродившего меда! Лакомство, принадлежащее одному из хозяев леса, стало крепче вина и очень знатно било в голову. Надо сказать, звери изрядно «накушались». Когда началась финальная часть карнавала, многие уже повстречались с белочкой и вовсе не потому, что она тоже была на празднике вместе со всем семейством!

Началась финальная часть праздника – выступление артистов известной цирковой труппы, которых очень удивило приглашение в лес. И, хотя импресарио был категорически против сомнительного контракта, остальные участники коллектива согласились на сделку, благо денег звери предлагали немало. Насобирали с трупов заблудившихся людей, а девать некуда – в лесу презренные бумаги не очень-то котируются... так пусть хоть артистам сгодятся!

Тут как раз подъехала цирковая повозка. Пьяные звери кое-как с колотили помост, и потеха началась! Первым на сцену вышел лев, одетый в королевский наряд. Так называемый царь зверей уселся на ночной горшок и начал кривляться, раздавая указания направо, да налево. Звери захлопали всеми лапами, аплодируя клоуну.

Далее на сцене появился крокодил, выполнявший обязанности конферансье. Ведущий поприветствовал зрителей и кратко описал программу выступления, после чего удалился, поклонившись на прощание едва ли не до земли.

Следующими на сцену вышли медведь и обезьяна. Двое артистов жонглировали как боги! Звери, которые пытались следить за факелами, мелькающими в их руках, падали с насиженных пеньков и извергали содержимое желудка под кустик. Но остальным очень понравилось!

Следующим на сцену выскочил кабан, который был настоящим атлетом! Силач поднимал огромные гири и штанги, раскланиваясь направо и налево. Артист очень понравился зрителям, которые без устали хлопали в ладоши, одобрительно свистя и топая лапами по земле.

Наконец выступление закончилось. Ведущий объявил о завершении представления, артисты вышли и поклонились – потом все дружно удалились со сцены. Цирк уехал, а довольные и пьяные звери остались лежать на полянке, похрапывая. Эх, сколько в этот день было эмоций! Наверное, обитатели леса будут вспоминать карнавал целый год! А, возможно, праздник повторится снова, только позже, потому что у медведя закончился крепкий мед...

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