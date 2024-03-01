Сюжет Golden Fish Tank

Золотая рыбка преспокойно плыла, слегка зажмурив один глаз от солнечного света, проникавшего в подводный мир сквозь толщу воды. Одна из самых красивых обитательниц морского дна размышляла о высоком, мечтая когда-нибудь отрастить крылья и полететь в небесную высь, как птица!

И тут возвышенные мечты уступили место низменным инстинктам: Золотая рыбка увидела аппетитного червя, извивавшегося своим сочным телом, словно маня ее пальцем, мол, съешь меня, ну же! Кто бы отказался от такого предложения? Уж точно не Золотая рыбка!

Навострив плавники и отключив мозг, она пулей понеслась к извивающемуся обеду! Всего одно ловкое движение челюстями, и мучения червячка закончились навсегда. Золотая рыбка довольно улыбнулась и по её физиономии пробежала тень беспокойства... наша красавица уже не раз попадала в такие переделки и прекрасно знала, каков на вкус стальной крючок.

Через мгновение мечта идиота сбылась: рыбка полетела, но не размахивая собственными крыльями, а вслед за поплавком и грузилом, прикрепленным к леске чьей-то удочки. Всего секунда, и она плюхнулась в небольшую деревянную бочку, вокруг которой стояла компания, решившая поразвлечь себя рыбалкой. Кто-то вынул крючок из ее губы и весело рассмеялся.

Компания сразу поняла, какой подарок им преподнесла судьба – это же сама Золотая рыбка, которая исполняет желания! Конечно, волшебную добычу нельзя пожарить и съесть, к тому же, придется отпустить, но кого волную такие мелочи.

Недовольная рыбешка предложила выполнить желания всех здесь собравшихся за то, что они позволят ей уплыть на все четыре стороны. Разумеется, компания дружно согласилась. Что тут началось! Джентльмены просили деньги, яхты, виллы; дамы с пеной у рта требовали богатого принца, колье с бриллиантами и силикон в одно месте, вернее в два, короче говоря, события развивались по классическому сценарию, к которому Золотая рыбка давно привыкла. Выслушав «хотелки», она покивала и попросила немедленно ее отпустить.

Один из рыбаков взял добычу в руки. Аккуратно опустив морскую волшебницу в воду, он потребовал исполнить все желания немедленно, и пообещал прибить веслом, если обманет!

Рыбка воззвала к силе Посейдона, перед тем как уплыть восвояси. Повелитель морского царства всегда исполнял ее просьбы, правда, непонятно, с какой вообще радости, но кто их разберет этих богов!

Углубляясь в морскую твердь, исполнительница корыстных и сумасбродных желаний задумалась о последствиях. И действительно! А если в следующий раз ее поймают рыбаки, которые совершенно не знакомы с творчеством Александра Сергеевича? Тогда все, «финита»!

Другие обитатели моря ничего не спрашивали у легкомысленной подруги, глядя на продырявленную губу, которая красноречиво говорила, что, вот, опять. Они лишь недоумевали, почему Золотая рыбка такая, пардон, откровенная дура?! Конечно, и сама исполнительная людских желаний понимала, что легкомысленное отношение доведет ее до ручки, или до шипящей сковородки, или вообще до консервной банки.

На этот раз Золотая рыбка решила пересмотреть свой подход к жизни и плавать чуть пониже, тем более, все ее приятели обитают у морского дна, среди водорослей и кораллов – так зачем пялиться на солнышко, лишь иногда высовывая хвост из воды? Остальные одобрили правильное решение и были очень рады тому, что их подруга, наконец, образумилась!

Но, говорят, будто бы мечтательница иногда все же поднимается со дна морского, посмотреть на солнышко, помечтать о крыльях и воздушных замках. Поймайте легкомысленную рыбку в это самое время, и тогда она озолотит вас!