3 Lucky Leprechauns
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Обзор 3 Lucky Leprechauns

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5500
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет 3 Lucky Leprechauns

Высоко с небес Создатель смотрел на мир людей, задумчиво потирая подбородок. Духи, стоявшие рядом, озабоченно качали головами, пытаясь придумать, что же делать – все пошло совсем не так, как предполагалось изначально! Жизнь человеческая была кратка, полна скорбей и забот, а хуже всего приходилось тем людям, которые работали пять дней в неделю. Конечно, были и безумцы, отважившиеся на «шестидневку», но они, сами виноваты – могли бы взять то же ярмо, что и все остальные, однако нет, не хотят. Ну и Господь с ними.

Создатель пытался придумать, как сделать жизнь людей хоть чуточку слаще горькой редьки. Человеческий мир, каким бы он ни был, все же работал в едином балансе и существовал многие тысячи лет к ряду. А создатель лишь хотел изменить отлаженный механизм, но ни в коем случае не испортить!

И вот он заметил: в конце рабочей недели люди идут в бар или еще куда, чтобы выпить «чаю» покрепче. Конечно, находились отчаянные головы, ложившиеся спасть трезвыми всякий пятничный вечер, однако только боги им судьи, равно как и тем, кто работал шесть дней в неделю.

Алкоголь в должном количестве открывает шестую чакру, позволяющую видеть магических существ – это общеизвестный факт, который может подтвердить любой мастер-оккультист. Поверьте, легенды о зеленом змие, синей птице и чудесной белочке появились неспроста – избранные действительно вступали с ними в контакт, достигнув особой нирваны, которую непосвященные люди называют делирием. Конечно, Создатель был в курсе интересной особенности алкоголя, и поэтому придумал отличное решение!

Так от божественного дыхания появились три волшебных лепрекона, которые получили имена Ардал, Мюрель и Сеймус. По замыслу создателя, существа должны были являться слегка подвыпившим людям, оказавшимся в совсем уж тяжелом материальном положении. Обязанности на лепреконов создатель возложил предельно простые: отвести несчастного человека по волшебной тропе на магическую полянку, где стоят сундуки, набитые золотом – пусть возьмет столько, сколько сможет, и убирается счастливый восвояси!

Каждый из лепреконов получился самой настоящей личностью с большой буквы «Л»! Ардал знал тысячи забавных историй и мог развлекать человека по пути на волшебную полянку. Это свой в доску парень, из которого получился отличный компаньон.

Сеймус всегда держал при себе запас отличного табака и курил трубку. В принципе, он мог поделиться и со страждущим, главное – не злоупотреблять! Потому что есть небезосновательное мнение: в трубке Сеймуса вовсе не табак, а кое-что другое очень расслабляющее, о чем лучше не говорить вообще!

У Мюриэль тоже была своя изюминка. Само собой, она была готова поделиться ей с человеком, которому требовалась помощь высших сил! Правда, является дама только мужчинам. Женщины не могут ее увидеть, сколько б ни выпили. Просто Мюриэль «не из этих», если вы понимаете, о чем я!

Создатель отпустил лепреконов в мир людей, и с тех пор они неустанно выполняют свой долг. Возможно, в один прекрасный день вы тоже встретитесь с ними, будучи в абсолютно трезвом состоянии, например, запустив нашу игру. Познакомьтесь с ними прямо сейчас, и вам обязательно повезет!

Провайдер
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