Сюжет Viking Runecraft 100

Смертные постоянно чего-то просили у богов! Конечно, иногда они приносили и жертвы, поэтому игнорировать их было строго запрещено. Великий Один требовал, чтобы его дети прислушивались к просьбам смертных и исполняли, если сочтут их стоящими внимания или это будет выгодно пантеону.

С давних пор так и повелось... кто осмелится ослушаться воли великого? Только сумасшедший или Локи, но тот – вообще профессиональный прохвост, которому сходит с рук даже такое.

Между тем у Фреи началась мигрень! Она чувствовала себя просто невыносимо из-за постоянных просьб, которые сыпались на ее многострадальную голову, как из рога изобилия. Смертные пытались вымолить у Фреи жен, мужей, хорошего урожая, рождения детей и всего прочего, что так или иначе находилось под влиянием богини. По возможности она исполняла просьбы людей, надеясь, что со временем их станет хоть чуточку меньше, но какое там! Казалось, смертные никогда не успокоятся...

Превозмогая головную боль, которая снова разыгралась не на шутку, Фрея отправилась к Тору. Ей казалось, что главный заместитель Одина должен знать, как бороться с потоком бесконечных просьб! Тор приветствовал ее, удивляясь тому, насколько плохо выглядит его коллега по божественному пантеону. Он выслушал ее и пожал плечами, мол, что такого? Каждый день к Тору обращались с просьбами о воинской славе, о выживании в бою, о силе и могуществе – голоса смертных, постоянно звучащие в его голове, никогда не умолкали! Со временем обладатель самого крутого молота в Асгарде привык к бесконечному потоку просьб. Большинство обращений он не замечал, и иногда снисходил до помощи людям, как завещал великий Один.

Тем временем мимо проходил Хеймдаль, поигрывая своим копьем. Сын Одина и девяти великанш услышал краем уха, о чем говорят его брат и сестра. Он бесцеремонно влез в разговор, предложив создать руны – особые знаки, благодаря которым смертные смогут получать божественную помощь без обращения к самим богам! Тор и Фрея поддержали его идею.

Дети Одина направились к священному дереву Иггдарсиль, чтобы взять частичку божественной силы мироздания. Хеймдаль, который обычно охранял путь к его корням, пропустил Фрею и Тора, пожелав им удачи.

Получив особую магию мироздания, боги начертили на камнях руны, вложив в каждую из них определенную силу. Всего получилось сто знаков, которых смертным должно было хватить на все случаи жизни, но потом Фрея добавила еще. Получилась весьма внушительная коллекция рун.

Воспользоваться особыми знаками было очень просто: человеку следовало нанести один или несколько символов на оружие, щит, руку или дверь своего дома – смотря чего тот хотел получить об богов, и активировать. Стоило только подышать на руны, как они начинали действовать! Конечно, эта магия работала не у всех, а только лишь у тех людей, которые поклонялись скандинавским богам.

А для усиления рун смертным нужно было позаботиться о жертве, например, свежем мясе и пиве, причем не абы каком, а хорошем, можно сказать, самом лучшем! Напиток этот обожали все скандинавские боги без исключения.

С тех пор Фрея забыла о мигрени, а у Тора появилось больше времени для упражнений с молотом. Возможно, вы тоже хотите заслужить одно из благословений скандинавских богов, например, удачу и богатство? Тогда воспользуйтесь рунами, которые были созданы специально для людей!