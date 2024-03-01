Queen of Water
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Обзор Queen of Water

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 95.89%
Max Win
Max Win: Х2000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Queen of Water

Высшие силы создали земную твердь и бескрайние воды. Потом боги решили бросить жребий – никто не хотел быть властелином водной стихии, но передумали, и скинули хрупкую, нежную даму в бескрайний океан. Богиня упала на морское дно и послала тысячу проклятий собратьям, оставшимся на небе. К сожалению, или к счастью, ни одно из них не долетело до адресата.

Обратно богиню никто не приглашал. Очевидно, судьба уготовила ей роль королевы воды, однако править этой стихией было как-то скучно. Взглянув на пустые моря и океаны, богиня создала растительность – стало гораздо симпатичнее! Правда, проблема с одиночеством так и не решилась.

Хорошенько поразмыслив, властительница водной стихии снова занялась колдовством. Так в морской пучине появились рыбы, медузы и другие обитатели. С каждым днем существ становилось все больше, появлялись новые разновидности – казалось, фантазии королевы воды нет предела! Наконец, она остановилась. Превратив водную пучину в гигантский аквариум, богиня с удовольствием созерцала творение рук своих.

Прошли тысячи лет. Теперь по воде плавали лодки и корабли. Иногда суда попадали в шторм, садились на рифы, попадали в водоворот и тонули по другим причинам. Некоторые из них перевозили сокровища, которые обитатели подводного мира приносили в пещеру королевы воды в виде подношений.

Среди прочих подношений властительница глубин нашла диадему, украшенную драгоценными камнями – из нее получилась отличная корона! Правда, на оборотной стороне неизвестный мастер выгравировал слово «Калигула», которое оказалось ни к селу, ни к городу. Королеве пришлось попросить акулу сточить надпись. Конечно, хищница лишилась пары зубов, но она не могла отказать госпоже и стерла дурацкое слово, которое мысленно занесла в список ругательных, хоть сама толком не знала, что оно означает.

Повелительница водной стихии вложила в корону часть магической силы. Камни, которыми была украшена диадема, засияли еще ярче! И тут их заметили люди…

Искатели приключений решили выяснить, что такое сверкает под водой. Четверо самых пытливых пловцов добрались до пещеры, в которой жила королева воды, и едва не лишились ума при виде золотых гор! Впрочем, радовались они недолго – троих сразу загрызли акулы! Правда, четвертому удалось уплыть. Он рассказал остальным людям, сколько золота лежит в пещере, и началось…

Сокровища не имели никакой ценности для королевы воды. Она покинула пещеру и ушла жить в глубокое подводное ущелье, где ее никто не будет беспокоить. А золото осталось лежать в пещере!

Эх, сколько людей пытались добраться туда и вернуться живыми-здоровыми… ни у одного не вышло! Хищные обитатели подводного мира были расстроены уходом госпожи и мстили двуногим, как могли. Обычно людей просто разрывали на части и съедали за считанные мгновения, или смаковали, обсасывая каждую косточку.

Сокровищ королевы воды любому человеку хватит на несколько жизней. Наверняка вы хотите разбогатеть и больше никогда не думать о деньгах? В таком случае исследуйте пещеру, наполненную золотом! Только будьте очень осторожны – не попадитесь морским хищникам, которые только и ждут, как бы откусить нос непрошенным гостям!

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