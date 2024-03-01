Сюжет Siren’s Spell

Одинокая русалка плавала по развалинам Атлантиды в поисках чего-нибудь интересного! Наверняка на останках великой цивилизации можно найти что-то занятное...

В одном из храмов русалка обнаружила большую раковину. Она осторожно открыла ее и увидела жемчужину, светящуюся ярким светом. Русалка прикоснулась к ней и ощутила прилив магических сил, да такой сильный, что едва не потеряла сознание!

Артефакт наделил русалку особыми способностями, благодаря которым она могла создавать живых существ. Собственно, почему бы не завести друзей? Так появились первые черепахи, морские коньки, медузы и акулы. Позже русалка создала других обитателей подводного мира – получилось просто великолепно!

Обладательницу магической жемчужины стали называть Сиреной. Ее единогласно выбрали правительницей подводного царства, которое та создала своими руками. Морской конек был назначен на должность глашатаго, черепаха стала дворцовой уборщицей, акула исполняла обязанности палача, а медузе досталась роль советника. Ну, конечно, царица всегда права, но иногда бывает полезно узнать иную точку зрения!

Во дворце Сирены кипела жизнь, однако царица все равно скучала. Однажды вечером она поплыла на поверхность, уселась на рифах и запела грустную песню. Моряки, проплывавшие рядом, услышали ангельский голос. Они поплыли за звук песни, чтобы узнать, кто это так красиво поет, да еще и посреди океана.

Когда судно подошло ближе, магия Сирены очаровала моряков. Повелительница подводного царства увидела красивого юношу, стоявшего у борта, и решила взять его себе, пока вся команда стояла ошеломленная прекрасной песней. Она утащила моряка под воду, надеясь привести к себе во дворец, но тот благополучно захлебнулся, а еще через несколько дней всплыл из-за обилия газов, скопившихся внутри мертвого тела, которое начало потихонечку разлагаться. Сирене только и оставалось, что смотреть, как ее возлюбленного доедают прожорливые рыбы. Вот так закончилась любовь, которая так толком и не началась...

Тем временем остальные русалки прознали о могуществе Сирены. В один прекрасный день к ней во дворец пожаловали десятки подруг, которые хотели научиться магии. Сирена не стала показывать им волшебную жемчужину! Она просто передала частичку своей силы каждой русалке, заявив, что этого будет более, чем достаточно.

Конечно, подруги Сирены не смогли создавать целые миры, однако новые способности позволяли им петь чарующие песни. Ох, что тут началось! Русалки околдовывали один корабль за другим! В первые годы из-за чарующего пения в море погибало людей больше, чем в штормах, бурях и затопления из-за внезапно появившихся рифов, которые почему-то не заметил пьяный боцман.

Вскоре русалкам стало ясно, что устроить личную жизнь с матросами не выйдет, потому как они не могли дышать под водой. Добропорядочные дамы прекратили заниматься глупостями. Правда, самые отъявленные стервы продолжали заманивать моряков и топить ради собственного удовольствия. Конечно, Сирена перестала с ними дружить, обозвала гнусными лярвами и запретила приплывать во дворец. Хорошенько подумав, она решила больше никому не давать частицу своей магии. Впрочем, жемчужина все еще хранится в ее дворце – попробуйте забрать сокровище, которое по человеческим меркам просто бесценно!