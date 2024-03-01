Сюжет Tonatiuh’s Legacy

Каждый день Тонатиу направлял солнечный свет на восток – это был один из самых важных богов, которому поклонялись все ацтекские племена. Ежедневно он превращался в орла и путешествовал по небу. Человеческие жертвоприношения давали ему особую силу – без них Тонатиу мог бы превратиться в сказку за считанные дни. К счастью, люди по-прежнему продолжали убивать ради его благополучия, поэтому свирепый Тонатиу спокойно летал по небу, наслаждаясь миром с высоты птичьего полета.

Однажды утром ацтекский бог превратился в орла, расправил крылья и попытался взлететь, но не смог подняться выше крон деревьев, как ни старался. Силы будто бы оставили Тонатиу. Бог не мог поверить в происходящее, но, к сожалению, это был неопровержимый факт – его могущество угасало!

Обернувшись орлом, он полетел к ацтекам выяснять, что, собственно, произошло. Вождя первого попавшегося племени Тонатиу клюнул прямо лоб! Возмущенная птица спросила, какого черта происходит и почему жертвоприношения внезапно прекратились?!

Вождь умолял простить его и рассказал, какая беда постигла всех ацтеков: проклятые конкистадоры привезли с собой множество болезней. Племена буквально вымирают одно за другим – приносить в жертву стало попросту некого!

Тонатиу понимал, что без помощи свыше ацтеки просто исчезнут, а конкистадоры вряд ли будут приносить ему жертвы. Он создал три статуи, на которые пришлось потратить внушительную часть магических сил, и велел построить для них храм у реки, чтобы сила воды всегда присутствовала поблизости.

В первую статую Тонатиу вдохнул силу аллигатора. Артефакт должен был помочь смертным размножаться, правда, не в прямом смысле – основная задача по воспроизведению себе подобных по-прежнему лежала на плечах ацтеков. Статуя, скорее, вызывала острое желание к размножению. А человек, прикоснувшийся к ней, получал особый прилив мужской силы, находясь даже в глубокой старости.

Вторая статуя содержала в себе силу медведя. Ярость огромного зверя должна была помочь ацтекам избавиться от конкистадоров, которые в последнее время что-то зачастили. Мало того, что некоторые из них портят местных женщин самым бессовестным образом, так еще и убивают мужчин из своих ружей! Честно говоря, Тонатиу был не прочь принести всех этих мореплавателей в жертву во главе с чертовым Кортесом...

Статуя орла содержала в себе великую мудрость. Ее силу можно было получить только при прикосновении. Тонатиу предупредил, что эта реликвия исключительно для жрецов и вождей, а остальным членам племени ни к чему быть слишком умными.

Статуи поставили в храме, который находился под охраной днем и ночью. Благодаря этим артефактам племя начало процветать, как раньше. Конечно, надо было сделать что-то подобное и для остальных ацтеков, но, увы, Тонатиу не успел совершить задуманное из-за наплыва конкистадоров. Проклятые чужеземцы привозили такие красивые бусы! Люди были готовы отдать за них те то, что золото, а даже душу.

Постепенно конкистадоры подчинили ацтеков. Непокорные были уничтожены, остальные – порабощены, как полагается. Конечно, конкистадоры запретили приносить жертвы, называя естественную часть жизни ацтекских племен дикой и всячески порицая. Со временем Тонатиу просто исчез вместе с остальными богами. Правда, тот храм, в котором хранились три божественные статуи, так и не нашли. Возможно, вам повезет отыскать это сокровище!