Сюжет Stampede Rush Wicked

Катарина давно мечтала стать ведьмой! Ей оставалось только получить колдовскую силу из какого-нибудь подходящего источника. Взглянув на календарь, она увидела, что приближается Хэллоуин, а значит можно будет воспользоваться силой кладбища и при этом не прослыть городской сумасшедшей. Ну кто будет осуждать девушку в костюме ведьмы за небольшой флешмоб на погосте? Да ни один человек даже внимания не обратит на очередного загулявшегося, который решил поразвлечься в праздничную ночь!

И вот наступило 31 октября. Ближе к вечеру по улицам города начала шастать самая разная «нечисть» по одиночке и компанией, разумеется, хихикающая, пьющая и ругающаяся грязными словами. Катарина начала собираться на кладбище, чтобы провести ритуал. Она взяла с собой сову и кота... ну, ворона, какой обычно есть у ведьм, у нее не было, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Да и черный кот с белой мордой не совсем каноничен для дам, занимающихся колдовством... да и ладно, тут дело не в аксессуарах!

Сразу после ритуала Катарина собиралась сварить эликсир красоты, надеясь сделать себя еще привлекательнее. Впрочем, она и так хорошо выглядела, как говорится, куда уж краше, однако все мы знаем, что нет предела совершенству. Ну и Катарина, разумеется, тоже была в курсе общеизвестной истины.

И вот девушка пришла на кладбище с книгой заклинаний, скаченной из интернета, котелком, совой, котом и безумным желанием погрузиться в мир магии. Она провела несложный ритуал и почувствовала, как тысячи мертвецов, лежащих в земле, передали ей частичку своей силы.

Превратившись в настоящую ведьму, Катарина занялась приготовлением эликсира. Пришлось поискать подходящие травки, откопать берцовую кость, торчащую из свежей могилы, и добавить порошки, которые она принесла из дома. Хорошо, что многие вещи современная ведьма может купить в аптеке! Правда, очень жаль, что там не продают толченый порошок из человеческих костей... и, главное, начинают смотреть как на сумасшедшую, когда спросишь!

Катарина развела огонь, поставила котелок и открыла книгу. Освежая в памяти разученный заговор, она повторяла каждое слово и помешивала содержимое котелка, которое потихонечку закипало. Кажется, все шло по плану – оставалось только прочитать заклинание, выпить ложечку и нацедить в пузырек, из которого потом можно пить, по мере старения.

Катарина пробормотала волшебные слова! И только в конце поняла, что перепутала последний слог... но было уже поздно! Котел взорвался с громким ревом, а из земли полезли покойники, хрустя костями и гнусно подвывая. Из неоткуда прилетели приведения, и другие создания, от которых кровь в жилах стыла!

Обругав себя дурой, Катарина побежала с кладбища так быстро, как только могла. Покойники неслись за ней до ограды, но, к счастью, не смогли пройти дальше, словно их что-то удерживало. Катарина поспешила домой, решив не ставить никого известность о досадном происшествии. Правда, утром она все же решила сходить на кладбище и посмотреть, как там дела после ее колдовства.

К счастью, покойники снова лежали в могилах. Конечно, кладбище перевернули с ног на голову, но ни одна живая душа не знает, кто в этом виноват, правильно? А, значит, и спросить не с кого! Катарина облегченно вздохнула и всплакнула над своими питомцами – от них остались только черный хвостик с белым кончиком, да клювик и пара перышек.