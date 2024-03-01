Stampede Rush Wicked
Видеообзор
DEMO

Обзор Stampede Rush Wicked

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 96.41%
Max Win
Max Win: X1327
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Stampede Rush Wicked

Катарина давно мечтала стать ведьмой! Ей оставалось только получить колдовскую силу из какого-нибудь подходящего источника. Взглянув на календарь, она увидела, что приближается Хэллоуин, а значит можно будет воспользоваться силой кладбища и при этом не прослыть городской сумасшедшей. Ну кто будет осуждать девушку в костюме ведьмы за небольшой флешмоб на погосте? Да ни один человек даже внимания не обратит на очередного загулявшегося, который решил поразвлечься в праздничную ночь!

И вот наступило 31 октября. Ближе к вечеру по улицам города начала шастать самая разная «нечисть» по одиночке и компанией, разумеется, хихикающая, пьющая и ругающаяся грязными словами. Катарина начала собираться на кладбище, чтобы провести ритуал. Она взяла с собой сову и кота... ну, ворона, какой обычно есть у ведьм, у нее не было, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Да и черный кот с белой мордой не совсем каноничен для дам, занимающихся колдовством... да и ладно, тут дело не в аксессуарах!

Сразу после ритуала Катарина собиралась сварить эликсир красоты, надеясь сделать себя еще привлекательнее. Впрочем, она и так хорошо выглядела, как говорится, куда уж краше, однако все мы знаем, что нет предела совершенству. Ну и Катарина, разумеется, тоже была в курсе общеизвестной истины.

И вот девушка пришла на кладбище с книгой заклинаний, скаченной из интернета, котелком, совой, котом и безумным желанием погрузиться в мир магии. Она провела несложный ритуал и почувствовала, как тысячи мертвецов, лежащих в земле, передали ей частичку своей силы.

Превратившись в настоящую ведьму, Катарина занялась приготовлением эликсира. Пришлось поискать подходящие травки, откопать берцовую кость, торчащую из свежей могилы, и добавить порошки, которые она принесла из дома. Хорошо, что многие вещи современная ведьма может купить в аптеке! Правда, очень жаль, что там не продают толченый порошок из человеческих костей... и, главное, начинают смотреть как на сумасшедшую, когда спросишь!

Катарина развела огонь, поставила котелок и открыла книгу. Освежая в памяти разученный заговор, она повторяла каждое слово и помешивала содержимое котелка, которое потихонечку закипало. Кажется, все шло по плану – оставалось только прочитать заклинание, выпить ложечку и нацедить в пузырек, из которого потом можно пить, по мере старения.

Катарина пробормотала волшебные слова! И только в конце поняла, что перепутала последний слог... но было уже поздно! Котел взорвался с громким ревом, а из земли полезли покойники, хрустя костями и гнусно подвывая. Из неоткуда прилетели приведения, и другие создания, от которых кровь в жилах стыла!

Обругав себя дурой, Катарина побежала с кладбища так быстро, как только могла. Покойники неслись за ней до ограды, но, к счастью, не смогли пройти дальше, словно их что-то удерживало. Катарина поспешила домой, решив не ставить никого известность о досадном происшествии. Правда, утром она все же решила сходить на кладбище и посмотреть, как там дела после ее колдовства.

К счастью, покойники снова лежали в могилах. Конечно, кладбище перевернули с ног на голову, но ни одна живая душа не знает, кто в этом виноват, правильно? А, значит, и спросить не с кого! Катарина облегченно вздохнула и всплакнула над своими питомцами – от них остались только черный хвостик с белым кончиком, да клювик и пара перышек.

Провайдер
Ruby Play
Ruby Play
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches