Сюжет Might and Magic Wonder Spin

Жили-были три мышонка: один владел магией, второй лихо управлялся с мечом, а третий умел стрелять из арбалета как никто другой – он попадал белке в глаз со ста человеческих шагов! Приятели часто исследовали окрестности и подземные ходы, мечтая найти что-нибудь интересное. Троица не утруждала себя поисками еды – в замке, находящемся неподалеку, всегда можно было раздобыть вкусненького! Тем более, люди не особенно хорошо следили за происходящим на кухне, а старый подслеповатый кот вообще плевать хотел на свои обязанности. Иногда мурлыкающий усач показывал нос для вида, и мыши прятались по углам. Ну, кот тут же и убирался, думая, что дело сделано. Ага, как бы не так!

Однажды три мышонка снова решили наведаться в замок. Ближе к вечеру они проникли на кухню, когда там уже никого не было, и стянули огромный кусок сыра. Кое-как выбравшись из окна, мыши поспешили домой, искренне веря в то, что все прошло гладко.

Только вот не знали воришки про то, как старый кот околел! На его место тут же нашли нового – более молодого, энергичного и готового наступить мышам на хосты! Едва кот пришел на кухню, как в его ноздри сразу ударил знакомый аромат маленьких серых воров, которые обычно живут в подполье. Разумеется, охотник отправился в путь по следу сбежавшей добычи, да еще и к тому же утащившей огромный кусок сыра.

Между тем мыши вернулись домой. Маг предложил сварить какое-нибудь волшебное зелье – ему давно хотелось поработать над сырными заклинаниями! Правда, лучник и воин категорически отказались, заявив, что они лучше съедят такое добро, чем пустят на сомнительные эксперименты.

Мыши еще долго спорили, пока вдруг маг не замолчал, увидев в темноте пару горящих зеленых глаз. Он тут же узнал очертания кошачьих усов!

Охотник, выследивший добычу, бросился на мышей, выпустив когти. Три приятеля дали отпор: маг произнес особое заклинание, которое замедлило кота, лучник выстрелил ему прямо в хвост, а воин, размахнувшись, попал в блохастый бок! Охотник явно не ожидал такого поворота событий! Кот, громко завыв, ретировался, проклиная серых «прохвостов»…

Маг сразу понял, что все это просто так не кончится. Он догадывался, о грядущем возвращении побитой зверюги, которая наверняка придет с товарищами. Сообща мыши решили сварить зелье, которое сделает их огромными! Волшебник очень обрадовался, когда у него наконец появилась возможность опробовать сырную магию в деле.

Маг на скорую руку приготовил отвар, который оказался невероятно вкусным! Вылакав целый котел, мыши вдруг начали расти и стали почти такими же высокими, как маленькие люди в замке – большие еще называют их детьми!

И тут как раз вернулся кот. Естественно, с ним был еще один, который должен был помочь ему справиться с воинственными мышами. Правда, при виде серых гигантов, у них обоих чуть усы не выпали от удивления!

Коты единогласно решили не связываться с мышами невероятных размеров и отступили. А заколдованная троица проводила их комьями земли, летевшими вслед двум пушистым хвостам, удаляющимся в сторону замка. Эффект зелья оказался просто великолепным, однако друзьям теперь пришлось строить новые домики – в старые они бы не смогли влезть при всем желании…