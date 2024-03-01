Сюжет Heroes Hunt 2

Правильно говорят, что безделье порождает лень, которая официально признана матерью всех пороков! Граф Сильверстоун много лет припеваючи жил в замке Грейвуд за счет крестьян, которые работали на своего господина, не разгибая спины. Многочисленные фермы, поля, кузницы и прочие предприятия малого бизнеса приносили ему большие деньги. Отпрыск благородного рода Сильверстоунов имел в этой жизни все и даже больше.

Граф предпочитал вести праздный образ жизни. Наконец пресытившись всеми удовольствиями, включая разрешенные, полулегальные и даже запрещенные, он уединился в библиотеке замка Грейвуд, собираясь отдохнуть от бесконечных развлечений. И тут ему на глаза попался учебник по некромантии, написанный каким-то неизвестным автором, к тому же с ошибками, но все равно оказавшийся страшно интересным!

Граф Сильверстоун жадно прочитал книгу с первой страницы до последней. Идея о воскрешении мертвых показалась ему очень интересной, свежей и креативной. То есть, конечно, во времена своих бесчинств он уже имел дела с трупами, но совсем иного рода! Впрочем, это видел только пьяный могильщик, которому все равно никто не поверит, поэтому не будем заострять внимание на единичном случае.

Граф вдохновился идеями, описанными в книге, и приказал слугам обустроить в подвале все, как полагается. Кроме того, он выписал еще книг, чтобы расширить познания в области труповедения.

Через пару месяцев начались первые эксперименты. Всем слугам вход в подвал был решительно запрещен, за исключением помощника Вогана! По замку ходили слухи, будто бы тот делает за хозяина всю грязную работу: убирает ошметки гниющего мяса, выносит кости в отхожую яму и приводит в порядок трупы.

Не прошло и месяца, как первые результаты графской некромантии забегали по замку. Скорее всего, хозяин сам выпускал их погулять, когда слуги ложились спать. Одна из кухарок, пробираясь ночью в нужник, как-то раз натолкнулась не незнакомца, который смердел, как дохлая собака и бормотал что-то невразумительное, а потом укусил ее за плечо! Через пару дней она сама начала бросаться на коллег по кухне.... и понеслась! Вскоре из живых в замке остался только граф, да его помощник Воган.

Развлечения с некромантией продолжались! Однажды граф нашел в одной из привезенных для него книг рецепт эликсира бессмертия. Недолго думая, он приготовил зелье и выпил. Заодно хозяин замка решил угостить помощника в благодарность за верную службу. Конечно, Воган не стал отказываться от возможности обрести вечную жизнь. Сделав по несколько глотков, оба лишились сознания.

Когда граф очнулся, вместо слуги рядом стоял огромный вервольф. Он посмотрел на себя в зеркало, но не увидел отражения. А еще ему очень хотелось крови...

После маленьких метаморфоз, слуга и его хозяин устроили в округе настоящий кошмар! Разумеется, такие бесчинства не могли остаться незамеченными: слухи дошли до охотников на драконов и чудовищ – именно так теперь звали волшебника Магуса, лучника Арчи и Одноглазого Джо, который искренне верил в то, что слабоумие и отвага спасут мир. Друзья победили огромного дракона Вальдора, а значит, могли справиться и с парочкой зловещих созданий размером поменьше. И вот они прибыли в замок Грейвуд победить зло в очередной раз! Конечно, они ребята не промах, но все равно будут очень рады, если вы им поможете упокоить графа и его помощника!