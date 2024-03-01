Rainin Money
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Обзор Rainin Money

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.13%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: нет
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Сюжет Rainin Money

Мистер Слиппи много лет занимался научными исследованиями в самых разных направлениях. Это был один из великих ученых, которым правительство доверяет многомиллионные гранды. Ну а если исследования не оправдывают себя, открытие признают бесперспективным или и вовсе ученые мужи заходят в тупик, то в таком случае там наверху просто махнут рукой, улыбнувшись. Подумаешь, годовой бюджет какой-нибудь страны третьего мира вылетел в трубу! А денег напечатаем еще, всего-то делов...

Такой подход привел к кризису, который грозил обернуться всеобщим обнищанием. Внезапно курс доллара относительно туалетной бумаги составил один к одному. Впрочем, иногда билеты Национального банка США оценивали чуть ниже. Просто навороченная туалетная бумага, пропитанная разными ароматическими и увлажняющими составами, продающаяся в специальных кейсах, стоила гораздо больше.

В правительстве приняли непростое решение – пришло время пополнить золотой запас с помощью науки! Ученым поручили сделать золото буквально из ничего, будто они средневековые алхимики. Как говорится, ребятам осталось только раскрыть секрет философского камня, и дело в шляпе...

На этот раз все было серьезно. То есть, никто из сидящих наверху больше не собирался разводить руками, мол, не получилось – ну и ладно, ничего страшного! Мистеру Слиппи и другим боссам от мира науки тонко намекнули, что в случае отсутствия результата в самое ближайшее время головы полетят с гарантией.

Господь миловал нас, и мы не живем в Северной Корее, поэтому лагеря смерти можно было не опасаться. Правда, царящая кругом демократия вовсе не означала отсутствие у власть имущих возможности конкретно подгадить. Мистер Слиппи прекрасно это понимал, поэтому в тайне молил о помощи всех известных ему богов, хотя и не заикался о своих просьбах вслух, потому как подобное – совершенно антинаучно и не достойно ученого столь высокого уровня!

Исследования начались, согласно установленному графику. Пока остальные мучились, ломая голову над тем, как превратить «ничего» в золото, мистер Слиппи читал книги алхимиков, живших во времена темного Средневековья, когда самым востребованным инструментом психиатра были тиски, а лекари считали мазь из навоза универсальным средством от всех болезней. Ему удалось найти кое-что о превращении различных субстанций в золото. Эти методики определенно стоило проверить на практике...

Средневековые алхимики при всем желании не могли искусственно создать тучи, насыщенные золотой пылью, отрицательно заряженными нейтронами и прочими составляющими, с которыми легко работать в условиях современных лабораторий. Мистер Слиппи и его команда однозначно превзошли коллег из далекого прошлого. Они совершили невозможное: ученые представили сидящим наверху чинушам генератор философских туч, из которых капало золото! Стоило только запустить грозу, как сразу начиналась реакция синтеза, в результате которой с небес лил денежный дождь!

Тучи запускали дважды. Собранного золота хватило на преодоление финансового кризиса. А потом власть имущие спрятали генератор за семью печатями в подвалах ЦРУ. Если вам повезет найти это устройство, то обязательно вызовите денежный дождь и, возможно, вам повезет стать миллионером!

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