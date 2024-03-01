Сюжет Queen of the Pyramids: Mega Cash Collect

После смерти фараона царица Папурапи стала одной из самых богатых женщин в Египте! Супруга почившего правителя буквально купалась в золоте, радуясь своему богатству. И, как будто этого было мало, она начала заниматься внутренней политикой, надеясь приумножить свое состояние. Ее правление стало своеобразным периодом расцвета Египта, а именно в такие моменты истории царская казна трещит по швам от золота!

Сначала царица приказала построить новую сокровищницу, потом другую и еще – места для сокровищ все равно не хватало. Наконец Папурапи приняла непростое решение: она начала строить пирамиды для хранения принадлежащего ей богатства – никаких мумий и прочей инфернальной чепухи, только золото, драгоценные камни и разные редкости…

Разумеется, сторонники традиционных ценностей, солнечных скреп и особого пути древнеегипетского народа были возмущены до крайности! Тем не менее, пирамиды все равно использовались как хранилища, несмотря на обычаи и традиции.

В отличие от солнечных «скрепоносцев», воры наоборот несказанно приветствовали инициативу Папурапи, потому что красть из пирамид, стоящих в пустыне, оказалось намного проще, чем пытаться стянуть что-нибудь в городе, когда рядом то и дело ходит стража. Конечно, до царицы дошли слухи о пропадающих сокровищах. Недолго думая, она приказала лучшим инженерам позаботиться о ловушках…

Первые умы страны придумали десятки смертоносных механизмов, которые калечили или и вовсе убивали людей, желающих поживиться золотом царицы. Особенно хорошо инженеры поработали над последней пирамидой, которая была построена неподалеку от морского побережья… здесь Папурапи сохранила свои главные реликвии, принадлежавшие ее покойному супругу.

Фараон оставил жене священное наследие: кошку богов, волшебного скарабея и змею. Последняя наделяла царственную особу мудростью, проявлявшейся во всем, начиная от устройства дворца и заканчивая дипломатией, благодаря которой Папурапи удалось найти общий язык с правителями Северных земель и предотвратить кровопролитную войну.

Скарабей наделял царицу долголетием – благодаря особой реликвии она прожила сто тридцать лет! Когда ее возраст перевалил за девяноста, слуги замучались наводить макияж, тратя целые ведра самых разных средств на поддержание молодости и красоты. Ну а после ста пяти служанки пригласили во дворец штукатуров, которые прекрасно знали свое дело…

Кошка богов позволяла царице обращаться к высшим силам, избегая жрецов. Последние недолюбливали Папурапи, поскольку она решительно попирала их авторитет, вытирая ноги о репутацию и доказывая категорическую бесполезность. Еще бы, имея такую кошку царица могла поговорить хоть с самим Ра в любое время: стоило только погладить статую и назвать имя бога и все – контакт устанавливался мгновенно!

Многие археологи и охотники за сокровищами пытались отыскать пирамиды Папурапи. Особенно последнюю, в которой до сих пор хранятся три реликвии, воспетые в легендах. Кто его знает, сказки это или и вправду они содержат в себе магическую силу… попробуйте, возможно, вам повезет найти сокровища королевы пирамид, которые ждут не дождутся отважного исследователя!