Сюжет Temple of Prosperity

Линь молился богам каждый день и получал от них самые разные блага, которые способствовали процветанию его дома. Рисовые поля приносили ему два урожая в год, скот никогда не болел, соседи помогали в делах, не прося ничего взамен – жизнь нашего героя складывалась на редкость удачно!

Однажды Линь надумал жениться. Поиск невесты он доверил богам, потому что обычному смертному трудно найти подходящую девушку, такую которая не только считает количество юаней в копилке, но и хоть немного любит отца своих детей. Высшие силы указали ему во сне дом избранницы – Линю оставалось только прийти туда, чтобы просить у родителей руки и сердца их дочери. Разумеется, он все сделал так, как повелели боги, и обрел жену, обладавшую красотой и недюжинным умом.

Через некоторое время Линь стал отцом троих детей. Позже появились и другие отпрыски – семья разрасталась с каждым годом, являя собой пример, к которому должен стремиться каждый уважающий себя китаец.

Со временем казна Линя начала ломиться от денег, золота и риса. Получив в этой жизни все, что хотел, успешный земледелец, отец большой семьи и муж прекрасной женщины, просто забыл о богах. Линь перестал молиться и приносить дары. Когда супруга предлагала ему воздать хвалу высшим силам хотя бы в праздник, он отвечал ей лишь богохульными шуточками. Разумеется, благодетелям это не понравилось…

Маленькие дети Линя болели и умирали, старшие уезжали на чужбину и отец позже жалел, что их не постигла та же судьба, потому что одни потомки древнего рода трудились в закусочных, другие оказались в борделях, а третьи и вовсе следили за чистотой общественных уборных. Самые плодородные поля в провинции высохли. Тучные стада, принадлежавшие Линю, пали.

Видя катастрофу, которая настигла семью, жена стала требовать у супруга, чтобы тот примирился с богами как можно скорее! Впрочем, он и сам теперь понимал, насколько глупо и опрометчиво поступил, назвав высшие силы глупой сказкой для маленьких детей.

Линь провел ритуалы и принес жертвы, рассчитывая заслужить милость богов, однако те не отвечали – очевидно, они отказались принимать дары. Конечно, это было очень печально…

Супруга напомнила Линю легенду о храме процветания, в котором живет великий Пу-Кан – полубог, помогающий смертным. Говорят, в него есть волшебная рыба благосостояния и мудрая черепаха, знающая все на свете. А еще Пу-Кан дружит с бессмертным драконом, который часто посещает его обитель.

Послушав умного совета, Линь отправился на поиски храма процветания. Он долго скитался по всей стране, спрашивая у всех подряд, где находится дом великого Пу-Кана. В ответ одни крутили пальцами у виска, другие шпыняли его, приказывая убираться прочь, а третьи и вовсе швыряли в него гнилыми помидорами, обзывая безумцем.

Наконец, Линь обошел всю страну. Единственным местом, где его нога еще не ступала, была гора Сяокунь – именно туда он и отправился, лелея в душе последнюю надежду. Высоко-высоко на самой вершине, куда даже птицы не долетают, Линь нашел храм, в котором обитал великий Пу-Кан.

Гость рассказал полубогу о своих проблемах и слезно просил у высших сил прощения. Сжалившись над ним, Пу-Кан замолвил словечко за несчастного. После этого боги согласились простить Линя, если тот всю оставшуюся жизнь будет следить за своим языком и впредь не допустит даже мысли о богохульных шуточках!