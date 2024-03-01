Druid’s Magic
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Обзор Druid’s Magic

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.14%
Max Win
Max Win: X2983
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Druid’s Magic

Королевский маг проводил грандиозный эксперимент по оживлению мертвых! Чего уж там, это было одно из самых многообещающих событий в истории волшебства. Правда, ничего не вышло. Оказалось, что королевский маг совершенно несведущ в некромантии. Более того, из-за его эксперимента погибла принцесса, которую воскресить, увы, не удалось.

Король отправил верховного мага на виселицу, а его помощников приказал изгнать, куда подальше. Им пришлось покинуть страну и начинать все с нуля, правда, они ничего не умели, кроме как колдовать.

Маги отправились в странствие. По пути им встретился тысячелетний лес, в который никогда не ступала нога человека. Они забрели в самую чащу и построили себе дом. В тихом и уединенном месте маги продолжили исследования наставника.

К сожалению, в лесу мертвых людей просто не было. Пришлось магам довольствоваться трупами животных и птиц. Первым подопытным стал мертвый ворон...

Маги долго колдовали, пытаясь оживить птицу, но, увы, ничего не вышло. Ворон продолжал лежать на алтаре, который день, и потихонечку разлагался. Один из волшебников решил дополнить заклинание эликсиром, приготовленным по особой формуле. Мертвого ворона окропили светящейся жидкостью, и начали читать заклинание...

Услышав громкое «Кар!», маги испытали примерно то же, что любая мать чувствует при рождении ребенка. Птица ожила и выглядела почти так же, как и остальные вороны, если не считать светящихся глаз. Маги почувствовали в своем создании особую силу, которую можно было использовать для волшебства.

В связи с этим вопрос о том, стоит ли оживлять других животных, отпал сам собой. Конечно, магам требовались и другие источники силы. И тут очень кстати один из них обнаружил мертвую сову, которая лежала под деревом. Они отнесли птицу домой и провели ритуал. Разумеется, сова «проснулась» от вечного сна, в который ее погрузил кто-то, вцепившийся в горло и слегка помявший правое крыло.

Теперь у каждого мага было по помощнику. Но и этого им показалось мало! Они продолжили искать мертвых животных, и судьба снова сделала им подарок в виде волка. Надо сказать, серый хищник находился в весьма неплохом состоянии – оставалось только «реанимировать» его и использовать особую силу для создания самых разных заклинаний!

Пока один маг колдовал, второй стоял наготове, чтобы обездвижить, если тот вдруг вздумает напасть на своих воскресителей и пообедать. Восставшего хищника пришлось усмирить заклинанием, а потом особой руной, которую нарисовали на клыкастой морде. После этого волк стал вести себя гораздо спокойнее и напоминал, скорее, верную собаку, чем лесного убийцу.

Разумеется, маги не остановились на достигнутом, тем более, им повезло найти мертвого медведя – это был настоящий подарок! Хозяина леса оживили, как и остальных помощников. Естественно, на его морде тоже пришлось рисовать специальную руну, иначе тот мог и вовсе развалить домик, в котором жили волшебники.

Между тем до магов дошло, что они очень сильно недооценивали силы природы. Казалось, сама судьба подталкивает их стать друидами. А секрет воскрешения мертвых изгнанные волшебники решили оставить при себе. Конечно, можно было бы показать свои достижения при дворе, но кто знает, к чему они приведут, оказавшись в руках алчных, глупых и злобных людей...

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