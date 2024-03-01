Сюжет Tiki Tumble

Много лет назад в джунглях жило племя Бурси, промышлявшее охотой и собирательством. В конце концов обитателям непролазного тропического леса надоело шататься туда-сюда. Племя осело недалеко от берега реки, протекавшей через джунгли. Старейшина постановили, что пора выбрать вождя, который заменит совет, потому как они уже стары и скоро умрут. Остальные члены племени отнеслись к этой инициативе с пониманием. Так началось голосование, благодаря которому отважный воин по имени Тики стал вождем.

Первый человек племени проявлял себя как мудрый правитель, который полностью оправдывал доверие остальных. Он руководил охотой, обеспечивал работой женщин и детей, и отобрал лучших воинов, защищавших территории, занятые Бурси. Жизнь племени была если и не идеальной, то чем-то вроде идиллии. То ли от скуки, то ли от желания общаться с духами, Тики завел шамана, которому следовало решать все вопросы с высшими силами. Неизвестно, насколько хорошо тот договаривался с богами, однако с обязанностями правой руки вождя он вполне справлялся.

В один не очень прекрасный день на племя Бурси напала стая свирепых тигров, которые проявляли едва ли не человеческое коварство и ярость дикого вепря! Злобные хищники поедали людей, словно не понимая, что те вообще-то не входят в их пищевую цепочку. Могли же съесть какого-нибудь тушканчика, волка, опоссума, лисицу, но нет – подавай им человечины в собственном соку!

Племя несло большие потери. Тики сразу понял, что дело – полная дрянь! Вождь в исступлении тряс шамана, требуя вызвать каких-нибудь духов, которые помогут справиться с клыкастой напастью. Ну вот он и воззвал к миру бесплотных существ...

На зов шамана пришли духи, которые согласились порешить тигров в обмен на поклонение и обожествление. Вождь согласился заключить сделку с призванными существами, потому что никакого выбора у него попросту не было. Духи разобрались со стаей хищных убийц, словно с малыми детьми – на следующее утро Тики обнаружил возле порога своего дома целую гору тигриных туш.

Племя Бурси восславило новых покровителей! Вождь приказал строить храмы и приносить жертвы духам, которые сразили злобных тигров. Бурси почитали своих покровителей и иногда даже приносили им кровавые жертвы, когда в племени появлялись какие-нибудь злодеи, совершившие нечто очень омерзительные, например, посмотревшие на жену вождя с известным интересом до некоторых частей тела.

Шли дни, месяцы и годы. Тики все меньше времени уделял племени, свалив всю работу на шамана. Вождь проводил много времени в храмах, поклонялся духам и устраивал оргии. Разумеется, к таким «обрядам» привлекались все подряд женщины и девушки, в том числи замужние. Конечно, их супруги возмущались, протестовали и всячески не одобряли увлечение Тики, однако, будучи рогоносцами поневоле, они ничего не могли поделать с волей вождя.

Однажды чаша терпения мужей переполнилась: они решили «подпилить» рога, убив похотливого героя-любовника – сказано-сделано! Толпа ворвалась в храм и забила Тики дубинами до смерти. Духи прокляли их за осквернение святилища, в племени начался хаос и в итоге Бурси разбежались, кто куда. Вот так падение вождя привело к ужасному преступлению, бедламу и хаосу. А просто Тики надо было держать свои причиндалы в узде или хотя бы не осквернять ими чужих жен!