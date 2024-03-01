Сюжет Space Cows to the Moo’n

Гас частенько закладывал за воротник. Да что там, порой, он не просыхал неделями! Впрочем, бескомпромиссное увлечение виски нисколечко не мешало ему вести дела у себя на ферме. Гас ухаживал за животными, поддерживал технику в рабочем состоянии и вообще со стороны мог показаться чуть ли не образцовым работником сельского хозяйства. Тем не менее, он был тот еще алкаш – это факт.

Однажды вечером Гас как следует накатил за Америку, за дядю Сэма, за проклятый Вьетнам и многое другое. Заливши бельма, фермер благополучно отрубился. Среди ночи его разбудил негромкий гул и отчаянное кудахтанье – Гас подумал, что кто-то решил украсть его куриц! Разумеется, он побежал спасать несушек! Каково же было его удивление, когда во дворе Гас увидел летающую тарелку, затягивающую силовым полем курицу, умудрившуюся вылезти на улицу сквозь щель в досках сарая...

НЛО реквизировал курицу и исчез, а фермер, который еще не протрезвел, так и остался стоять с открытым ртом. После этого случая он зарекся пить до обеда...

Но про вечер-то речи не было, правильно? Конечно, еще бы! Поэтому следующим вечером Гас отправился в бар! Он рассказал своим приятелями о случившемся и в ответ узнал две новости – хорошую и плохую. Первая заключалась в том, что появление НЛО никак не связано с виски, потому что Сэм и Пит, чьи фермы находились по соседству, тоже видели летающую тарелку, хоть и были трезвыми, как стекло. Правда, у них тоже кое-кого украли: овцу и козу.

Тут к разговору присоединился еще один любитель выпить – как оказалось, к нему на ферму тоже прилетала тарелка, которая похитила самую жирную свинью и собаку, охранявшую сарай уже пять лет, если не больше. В общем, компания была возмущена до глубины души! Оно и понятно – какого черта эти пришельцы воруют чужую скотину?! Они так, чего доброго, и технику умыкнут или вообще покусятся на святое – оставят добропорядочных фермеров без самогонных аппаратов...

Гас и остальные парни решили призвать тарелку к ответу. Правда, сначала ее следовало поймать, а для этого требовалась приманка получше. Ну и, разумеется, ни один дурак не хотел рисковать своей скотиной.

Фермеры решили тянуть жребий. Гас дрожащей рукой вытянул короткую палочку и громко выругался, плюнув, что есть сил! Остальные единогласно решили сделать приманку из его коровы по имени Полли – возможно, сегодня ночью пятнистая красавица станет ужином для проклятых рептилоидов или кто там сидит за рулем чертовой тарелки!

Перед тем как начать операцию «Космические коровы», фермеры хорошенько выпили. Можно сказать, накатили от души за дядю Сэма, за урожай, за смерть инопланетян где-нибудь в «Зоне 51» и все такое прочее. Ближе к одиннадцати вечера компания сидела дома у Гаса, приготовив ружья, чтобы как следует угостить дробью инопланетных ворюг.

Тем временем, корова Полли уже паслась во дворе, временами пощипывая траву. Бедное животное в душе не ведало, за каким чертом ее выгнали из теплой сарайки на ночь глядя. С другой стороны, ей это знать и ни к чему.

А ведь фермеры чертовски правы! Вы хотите сделать доброе дело? Тогда помогите провести операцию «Космические коровы»! Иначе рано или поздно инопланетяне прилетят к вам домой и украдут что-то или кого-то самым бессовестным образом.