Immortal Ways Diamonds
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Обзор Immortal Ways Diamonds

Количество линий
Количество линий: 10000
RTP
RTP: 96.29%
Max Win
Max Win: X3221
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Immortal Ways Diamonds

Чак обожал бриллианты! Ей-богу, он жить без них не мог. Хорошо, что судьба сделала его эксцентричным миллионером, который мог позволить себе покупать самые дорогие камни. В его коллекции хранилось множество интересных образцов, о которых мечтали другие любители драгоценностей. Более того, несколько раз их пытались выкрасть, но хозяин несметных сокровищ хорошо позаботился о безопасности – воры попались все до одного и благополучно сели за решетку.

За утренним кофе дворецкий сообщил Чаку новость о четырех драгоценных камнях размером с дом, о которых писали в свежем выпуске «Таймс». Босс ознакомился со статьей и пожелал приобрести настоящих красавцев или заполучить любым другим способом. Разумеется, он сначала приказал разузнать о камнях все, что можно!

Огромный изумруд вынули из короны индийского махараджи: говорят, она немного погнулась после того, как на князя напал бешеный слон и чуть-чуть потоптался по его почти священной особе. Аксессуарчик, подтверждающий особую власть, пришлось немного подремонтировать! Камни из короны вынули, в том числе и изумруд, который был размером с кулак. Чак сразу понял, что выкупить огромный сверкающий камень, запечатленный на фотографии в газете, скорее всего, не удастся – махараджа и так богат до неприличия, поэтому вряд ли захочет продать это сокровище! Впрочем, кто запрещает выкрасть замечательный изумруд? В конце концов, дворец индийского князька – это же не хранилище в швейцарском банке…

Сапфир, запечатленный на фото, поражал размерами и чистотой! Великолепная синева была сравнима разве что с состоянием прислуги Чака в новогодние праздники. Камешек принадлежал нефтяному королю, решившему любезно предоставить огромное сокровище для выставки, которая пройдет в Лондоне через пару недель. Возможно, с бизнесменом удастся найти общий язык, а, если нет, то можно попытаться украсть сапфир прямо на выставке, главное – нанять настоящих профи, которые отлично знают воровское дело!

Рубин принадлежал жене известного банкира. Тот безумно любил свою супругу, но, видимо, доверял лишь отчасти – по условиям брачного контракта, в случае измены дамочка лишалась всех совместно нажитых благ, включая огромный драгоценный камень. А еще ходили слухи, будто у банкира действительно проросли знатные рога! Чак быстро прикинул, что тут все будет гораздо проще – всего-то и надо нанять детектива, способного доказать факт адюльтера! А уж потом расстроенный банкир наверняка захочет продать камень, напоминающий о неверной женушке…

Больше всего Чак хотел заполучить алмаз, который весил аж сто двадцать карат! Это было настоящее сокровище, оцененное экспертами в совершенно безумную сумму. Конечно, Чак мог купить большущий бриллиант, но уж больно существенными получались расходы. Да и захочет ли владелец его продавать? Алмаз принадлежал известному государственному чиновнику, и тот вполне мог отказаться от сделки. Чем дольше Чак думал о камне, тем больше склонялся к мысли и том, что кража – самый оптимальный вариант решения непростой задачи.

Нашему любителю бриллиантов потребуется много надежных людей, которые готовы пойти на дело! Если вы хотите разбогатеть, то добро пожаловать в команду! Для начала вам предстоит поближе познакомиться с легендарными бриллиантами на нашем аппарате…

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