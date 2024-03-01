Сюжет Irish Coins Christmas

Генри ехал в лес, собираясь поохотиться на какого-нибудь зверя. В принципе, ему было без разницы, кого добыть: лося, соболя, оленя или даже медведя, который в силу каких-то личных проблем не улегся на зимовку – неважно! Главное – поохотиться и получить награду за труды от матушки-природы.

Генри остановил машину у любимого охотничьего домика, который стоял на берегу пруда. Вода давно затянулась льдом и превратилась в каток – хоть коньки надевай и выписывай балетные па, если, конечно, умеешь! Генри не испытывал абсолютно никакой любви к балету и фигурному катанию. Да и коньков у него отродясь не было, равно как и желания заниматься подобными развлечениями. Охотник проверил свое снаряжение и уже собирался отправиться в лес, как вдруг увидел чудо...

Над деревьями протянулась яркая радуга! Генри не поверил своим глазам, поэтому тщательно протер их, прямо как стекла у себя дома, которые его заставила драить жена после проигранного спора. Но радуга не исчезла! Она по-прежнему висела над лесом и казалась необычайно яркой!

Приблизительно оценив расстояние, Генри понял, что прекрасное явление природы берет свое начало недалеко от замерзшего озера. Он отправился в лес, чувствуя, как с каждым шагом приближается к волшебной радуге... проклятие, да она такая яркая, что в ее появлении явно замешана магия или еще какая-нибудь сверхъестественная ерунда!

Генри некоторое время шел среди сугробов и деревьев, тихонько насвистывая любимую песенку, проваливаясь по колено и ругаясь на матушку-природу, навалившую снега тут и там. И вот он добрался то того места, откуда «вырастала» радуга, поднимавшаяся в небо. Казалось, она торчала прямо из сугроба! Пришлось его раскопать.

Чем больше Генри углублялся в сугроб, тем отчетливее слышал храп. Ему все время казалось, что он чувствует ненавязчивый запах эля, пива и виски. Вскоре охотник стал чувствовать знакомые «ароматы» все отчетливее, а храп становился все громче...

И вот Генри раскопал берлогу лепрекона! Подышав за замерзшее окно, он потер стекло и заглянул внутрь. Генри увидел хозяина дома, лежащего на полу, открывши пасть, и пускающего слюни на пол. Кругом валялись пустые бутылки, подушки, одежда, куски фруктового пирога, подковы, ключи, мухоморы... впрочем, кого интересует вся эта ерунда – в углу стоял котелок, из которого торчала радуга, уходящая высоко в небо! Разумеется, Генри захотел присвоить железный чан.

Ох и долго же ему пришлось стучать в дверь! Наконец хозяин дома очнулся от алкогольного сна и выполз на порог – тут-то в его морду и уперся охотничий винчестер! Генри потребовал отдать горшок с радугой самым недвусмысленным образом, сделав предложение, от которого невозможно отказаться – котелок или жизнь...

Лепрекон недолго упирался. Вздохнув, он согласился обменять радугу на свою шкуру, однако он все же предложил Генри другой котелок, в котором никогда не заканчиваются золотые монеты. Охотник, подумав, согласился, потому как радуга, конечно, прекрасна, но ее не принимают в качестве оплаты и продать ее вряд ли получится.

Генри забрал котелок, в котором никогда не заканчивались золотые ирландские монеты. Чего в нем только не было, начиная от старинных денег, вышедших из обращения, и заканчивая вполне себе современными шиллингами, фунтами и евро. Что ни говори, а парень очень удачно поохотился! Надеемся, вам тоже повезет выиграть целую кучу золота!