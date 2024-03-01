Double Joker 20
Видеообзор
DEMO

Обзор Double Joker 20

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 97.08%
Max Win
Max Win: X1500
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Double Joker 20

Король Франциск не был женат – так случилось. Время от времени ему хотелось женского общества, и тогда повелитель отправлялся на поиски развлечений. Король обязательно находил какую-нибудь миледи или простолюдинку, которые соглашались подарить ему немного женской ласки. Разумеется, за хороший подарок! Иногда одна встреча с королем Франциском спасала дам от необходимости заключать брак по расчету с пожилым женихом – девушка получала мешочек алмазов и буквально уходила из-под венца, состроив несостоявшемуся супругу козью морду.

Однажды его величество снова отправился на прогулку по дворцу, надеясь поживиться кем-нибудь посочнее и помоложе. Увы, как назло, ему попадались только потасканные графини и герцогини, «общаться» с которыми Франциску совершенно не хотелось.

Продолжая поиски, король спустился на кухню. И тут он увидел двух миловидных кухарок, которые, смеясь, обсуждали конюха и сравнивали его с конем по совершенно непонятной причине. Его величество не стал выяснять, что общего между тем молодцем и иноходцем, а просто ухватил обеих дам за «филейные» части.

Кухарки одновременно взвизгнули, забыв о конюхе и лошадях, и о том, что их объединяло. Король Франциск тотчас потащил обеих девушек к себе в опочивальню, обещая золотые горы каждой. Конечно, кухарки не стали отказываться – даже им было понятно, что иногда путь в светлое будущее начинается с самых грязных дел!

В общем, все остались довольны. Король был очень рад знакомству с простолюдинками, которые оказались настоящими милашками и умницами, а кухарки благодарили подругу, догадавшуюся повесить подкову над кухонной дверью – они искренне верили в то, что удачу принесла именно она! Его величество отблагодарил обеих по-царски. К тому же он решил держать милашек при себе, приказав им забыть о тяжкой доле на кухне.

Правда, король никак не мог позволить им сохранить предыдущее амплуа! Ну, в самом деле, придут на аудиенцию послы, герцоги, графы и прочие лорды, а рядом с троном его величества Франциска стоят две кухонные девки! Да этак недолго обзавестись каким-нибудь обидным прозвищем. Например, кухонный король...

Повелитель пытался сделать кухарок писцами, но они оказались совершенно безграмотными. Советники из них тоже не получились. Музыку девушки, увы, не играли... в общем, король перебрал для них двадцать профессий и ни одна не подошла. Пришлось назначить обеих «миледи» на почетную должность шута. В конце концов, что мешает королю иметь сразу двоих весельчаков? Да и разве есть обязанность делать шутами только мужчин? А раз нет, то и думать, собственно, не о чем!

Вот так у короля Франциска появилось двое шутов, вызывавших слюноотделение у доброй половины дворцовых обитателей. Иногда повелитель отпускал их, а потом снова звал, позвонив в золотой колокольчик. А шуты мысленно благодарили всех богов, за то, что черт дернул их обеих остаться в тот вечер и помочь подругами приготовить фрукты для праздничного обеда.

И да, король Франциск так и не женился. История сообщает нам лишь о том, что он менял шутов каждые несколько лет, отправляя предыдущих на пенсию с полным пансионом. Вот же какой молодец! А ведь мог бы в монастырь сослать или отправить на плаху!

Провайдер
Amatic
Amatic
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches