Сюжет Mining Fever

Много лет шахта «Драконья пасть» была одним из крупнейших месторождений золота, которое принадлежало королю гномов. Когда его величество выгреб все подчистую, ее, разумеется, забросили. И тогда в «Драконью пасть» хлынули искатели легкой жизни. Некоторым гномам удавалось найти немного золота и драгоценных камней, поэтому народная тропа в шахту, казалось, никогда не зарастет.

Верхние ярусы искатели золота перерыли вдоль и поперек. Казалось, скорее проклятые эльфы станут нормальными трудягами, начнут пить пиво и любить женщин, чем кому-нибудь удастся найти еще хоть один самородок наверху! Впрочем, ни того, ни другого никогда не случится – это знает даже самый маленький гномик, который едва научился держать кружку с элем!

Золотоискатели спускались все ниже. Через какое-то время охотники за сокровищами построили дорогу для вагонеток – шутка ли, попробуй дотащить груз до поверхности с такой глубины! Когда старатели начали работать ниже, их дела пошли ощутимо лучше: как выяснилось, королевские инженеры пропустили весьма приличное количество золотоносных жил, скрывавшихся под залежами породы.

Среди прочих искателей золота и драгоценных камней особенно рьяно работали трое: Дрилер, Бомбур и Тандер. Друзья хотели спуститься еще ниже, подозревая, что план добычи королевский инженеры составляли по большой пьяни, и в итоге пропустили много интересного.

Тандер орудовал огромным молотом, ломая кроша породу, словно это была какая-нибудь глина, а вовсе не камень. Бомбур взрывал один пласт за другим, разбрасывая по туннелю бомбы. Ну а Дриллер сверлил породу там, где нельзя было разбить молотом или взорвать. Надо сказать, из этой троицы получилась отличная команда.

Однажды Дриллер, Бомбур и Тандер возвращались на поверхность – они сидели в вагонетке и весело обсуждали предстоящие выходные, которые планировали провести в борделе. Увлекшись беседой о делах насущных, они проехали переключатель путей, и повернули не туда...

В той части дороги произошел обвал – огромный пласт породы улетел вместе с рельсами в темную бездну. Остальных предупреждали объезжать это место, но разве кто-то вспомнит о дельном совете, когда в головах только и есть, что прелести девочек матушки Брундины!

Трое заметили, куда едут, ровно за секунду до того, как вагонетка сорвалась в бездну. Они летели долго-долго, пока не приземлились на огромную кучу золота. К счастью, вагонетка выдержала падение, а иначе гномы неминуемо разбились бы насмерть!

И тут из огромной норы показалась пасть дракона! Чудовище, похоже, сидело тут не одну тысячу лет, охраняя золото и драгоценные камни. Дракон попытался разбить вагонетку лапой, но гномы чудом ушли вправо, а потом влево и рванули вперед, избегая смертельной опасности! Им повезло выехать на старые рельсы, по которым они смогли добраться наверх...

Отдышавшись, друзья решили, что бордель подождет. Они собирались взять побольше взрывчатки и отправить с десяток тележек прямо в драконью пасть, а потом спокойненько прибрать золотые горы. В принципе, им понадобится помощник. Если вы хотите заработать, то добро пожаловать в команду трудяг – будете четвертым!