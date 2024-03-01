Mining Fever
Видеообзор
DEMO

Обзор Mining Fever

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.13%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Mining Fever

Много лет шахта «Драконья пасть» была одним из крупнейших месторождений золота, которое принадлежало королю гномов. Когда его величество выгреб все подчистую, ее, разумеется, забросили. И тогда в «Драконью пасть» хлынули искатели легкой жизни. Некоторым гномам удавалось найти немного золота и драгоценных камней, поэтому народная тропа в шахту, казалось, никогда не зарастет.

Верхние ярусы искатели золота перерыли вдоль и поперек. Казалось, скорее проклятые эльфы станут нормальными трудягами, начнут пить пиво и любить женщин, чем кому-нибудь удастся найти еще хоть один самородок наверху! Впрочем, ни того, ни другого никогда не случится – это знает даже самый маленький гномик, который едва научился держать кружку с элем!

Золотоискатели спускались все ниже. Через какое-то время охотники за сокровищами построили дорогу для вагонеток – шутка ли, попробуй дотащить груз до поверхности с такой глубины! Когда старатели начали работать ниже, их дела пошли ощутимо лучше: как выяснилось, королевские инженеры пропустили весьма приличное количество золотоносных жил, скрывавшихся под залежами породы.

Среди прочих искателей золота и драгоценных камней особенно рьяно работали трое: Дрилер, Бомбур и Тандер. Друзья хотели спуститься еще ниже, подозревая, что план добычи королевский инженеры составляли по большой пьяни, и в итоге пропустили много интересного.

Тандер орудовал огромным молотом, ломая кроша породу, словно это была какая-нибудь глина, а вовсе не камень. Бомбур взрывал один пласт за другим, разбрасывая по туннелю бомбы. Ну а Дриллер сверлил породу там, где нельзя было разбить молотом или взорвать. Надо сказать, из этой троицы получилась отличная команда.

Однажды Дриллер, Бомбур и Тандер возвращались на поверхность – они сидели в вагонетке и весело обсуждали предстоящие выходные, которые планировали провести в борделе. Увлекшись беседой о делах насущных, они проехали переключатель путей, и повернули не туда...

В той части дороги произошел обвал – огромный пласт породы улетел вместе с рельсами в темную бездну. Остальных предупреждали объезжать это место, но разве кто-то вспомнит о дельном совете, когда в головах только и есть, что прелести девочек матушки Брундины!

Трое заметили, куда едут, ровно за секунду до того, как вагонетка сорвалась в бездну. Они летели долго-долго, пока не приземлились на огромную кучу золота. К счастью, вагонетка выдержала падение, а иначе гномы неминуемо разбились бы насмерть!

И тут из огромной норы показалась пасть дракона! Чудовище, похоже, сидело тут не одну тысячу лет, охраняя золото и драгоценные камни. Дракон попытался разбить вагонетку лапой, но гномы чудом ушли вправо, а потом влево и рванули вперед, избегая смертельной опасности! Им повезло выехать на старые рельсы, по которым они смогли добраться наверх...

Отдышавшись, друзья решили, что бордель подождет. Они собирались взять побольше взрывчатки и отправить с десяток тележек прямо в драконью пасть, а потом спокойненько прибрать золотые горы. В принципе, им понадобится помощник. Если вы хотите заработать, то добро пожаловать в команду трудяг – будете четвертым!

Провайдер
Rabcat
Rabcat
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches