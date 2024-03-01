Сюжет Max Megaways

Катер нес Макса на остров, и тот думал предстоящей встрече. Всего-то и надо было дождаться того арабского шейха, который купит ракету, установленную в шахте и подготовленную к запуску, а потом получить оставшуюся часть условленной суммы. Гость из пустыни готов щедро заплатить – это очень выгодная сделка даже для Макса, который за свою жизнь провернул множество самых разных дел! Ему приходилось совершать заказные убийства, торговать оружием, красть секретные документы, быть двойным агентом – у него очень богатая биография. Правда, всему приходит конец рано или поздно, равно как и карьере Макса, который собирался завершить последнюю сделку и уйти на покой.

Пока он плыл к острову, в его сознании проносились дела минувших дней. Макс вспомнил того миллионера, с которым по-дружески отправился покорять горы, а потом незаметно испортил страховку, и обставил убийство заказанной жертвы как несчастный случай. А еще он с улыбкой вспомнил, как работал на российское правительство, которому нужно было найти ученого-отступника, работавшего над проектом «Франкенваня» – официальные лица до смерти боялись появления супер-солдат и потребовали ликвидировать академика вместе с лабораторией и научными сотрудниками. Правда, Макс утилизировал еще и документы, посчитав, что всем будет очень плохо, если результаты исследований попадут не в те руки.

Потом нашему герою вспомнился случай в Бомбее, когда он украл огромный кристалл из короны магараджи и заменил его искусной «стекляшкой». И тот забавный день выборов: в очередной черт знает какой раз подряд должен был выиграть тот же самый кандидат, которого на самом деле ненавидит добрая половина избирателей. И многое другие заказа пролетели в его сознании как кадры какого-нибудь фильма.

Наконец, Макс приплыл на остров. Он сразу направился в шахту, едва сошел на берег – следовало еще раз убедиться в том, что все готово. Покупатель должен получить хороший товар, в противном случае сделка может закончиться очень плохо – кто его знает, на что способен арабский шейх, снедаемый досадой от неудачного сотрудничества? Возможно, Максу тогда придется отойти от дел гораздо быстрее, чем хотелось бы, и отправиться на покой в земельку или крематорий. Последний вариант похорон казался нашему герою более подходящим – уж больно ему не хотелось кормить червей, лежа в ящике…

Макс проверил оборудование – все системы работали, как надо. Оставалось только дождаться шейха, который должен был привезти чемодан с алмазами.

Покупатель прибыл через полчаса. Шейх сошел на берег вместе с охраной и направился в условленное место, где его ждал Макс. Он проводил покупателя к ракетной шахте и показал, за что тот платит деньги.

Сделка состоялась: шейх получил коды доступа, а Макс оставшуюся сумму в виде алмазов. Разумеется, он тут же вернулся на берег, сел в катер отправился на большую землю.

А шейх тем временем лихорадочно перебирал коды доступа, пытаясь запустить ракету, и как следует ударить по «неверным» странам. Только вот не один не работал… а после очередной ошибки система запуска заблокировалась и активировала механизм самоуничтожения! Вы же не думаете, что Макс – совсем идиот, и отдаст такое оружие в руки сумасшедшего?! Он, как всегда, поступил по-умному… невероятной силы взрыв прогремел на острове, когда его катер уже был далеко-далеко.