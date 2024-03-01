Сюжет Book of Aladdin

Думаете, история Алладина закончилась на свадьбе с Жасмин? Ничего подобного, на самом деле все только началось! Алладин успел достроить дворец, а визирю по имени Джафар, который тоже имел определенные виды на принцессу, осталось лишь кусать локти, глядя как довольный султан дает согласие на брак своей-красавицы дочки с уличным воришкой. Впрочем, благодаря могучему джину босяк превратился в весьма зажиточного господина, с которым было нестыдно породниться даже повелителю.

Алладин жил с Жасмин в огромном дворце, радуясь жизни настолько, насколько вообще возможно. Однажды ему довелось принимать торговцев из далекой страны, которые оставили подношения. Среди даров было и великолепное вино. Алладин оставил бутылочку, собираясь порадовать тестя.

Джафар узнал об этом и подговорил слуг отравить вино. Он нашел вероломного уборщика, который согласился подсыпать яд за пару драгоценных камней. Разумеется, Джафар подсунул ему разноцветные стекляшки, которыми тот попытался расплатиться в лавке. Разозлившиеся торговцы забили уборщика до смерти, и тот благополучно унес в могилу секрет кованого визиря.

Алладин решил навестить султана. Он пришел в гости к отцу Жасмин и принес подарок – то самое вино, которое оставил про запас. Алладин разлил напиток по бокалам. Султан, доверяя ему, выпил первым и упал на ковер, корчась в муках...

Алладина схватила прибежавшая стража и бросила к темницу как преступника, который пытался отравить повелителя. У султана началась мигрень, боль в животе, жар и диарея. Он собирался лично казнить проклятого Алладина, когда ему хоть немного полегчает...

Тем временем узник уговорил одного из тюремщиков отправить к нему во дворец слугу за волшебной лампой. Вскоре тот принес ему шанс на спасение. Несправедливо обвиненный потер лампу и вызвал джина. Могущественный дух явился на зов хозяина, и тот рассказал ему, в какой оказался беде. Алладин подозревал, что ко всему случившемуся причастен Джафар, однако, сидя в темнице, он не мог ничего поделать.

Джин обернулся вороном и полетел в покои визиря. Там он нашел два маленьких мешочка, наполненных странных порошком, правда, один из них был наполовину пуст. Естественно, джин сразу догадался, что это такое. Он взял целый мешочек и полетел обратно.

Алладин ждал ворона, как последнюю надежду на спасение. Джин передал ему мешочек и рассказал о том, что в нем хранится сильный яд, разбавленный сушеными травами. Очевидно, Джафар не собирался убивать султана, а скорее пытался очернить в его глазах Алладина, выставив неудавшимся отравителем.

Узник тут же потребовал позвать к нему повелителя. Через некоторое время султан пришел в сопровождении, стражи, врачей и носильщика ночного горшка, который вынужден был ходить за ним по пятам, чтобы не допустить внезапного осквернения. Алладин показал мешочек с порошком отцу Жасмин, и рассказал о том, как все было на самом деле.

Султан приказал обыскать покои Джафара. Конечно, стража нашла еще один мешочек. Едва эта весть достигла ушей султана, он тут же повелел освободить Алладина и принес тому свои глубочайшие извинения.

А Джафара поймали как раз в тот момент, когда он собирался бежать из дворца. Почуяв запах жареного, хитрый змей решил поскорее уползти, но как бы не так! Визирь занял камеру Алладина, в которой ему предстояло томиться, ожидая своей участи. Ну вот, собственно, и все! Ах, да, еще султан приказал издать книгу о приключениях Алладина, дополненную досадным происшествием, благодаря которому удалось вывести Джафара на чистую воду. Вы тоже можете ее почитать!