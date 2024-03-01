Book of Aladdin
Видеообзор
DEMO

Обзор Book of Aladdin

Количество линий
Количество линий: 9
RTP
RTP: 95.97%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Book of Aladdin

Думаете, история Алладина закончилась на свадьбе с Жасмин? Ничего подобного, на самом деле все только началось! Алладин успел достроить дворец, а визирю по имени Джафар, который тоже имел определенные виды на принцессу, осталось лишь кусать локти, глядя как довольный султан дает согласие на брак своей-красавицы дочки с уличным воришкой. Впрочем, благодаря могучему джину босяк превратился в весьма зажиточного господина, с которым было нестыдно породниться даже повелителю.

Алладин жил с Жасмин в огромном дворце, радуясь жизни настолько, насколько вообще возможно. Однажды ему довелось принимать торговцев из далекой страны, которые оставили подношения. Среди даров было и великолепное вино. Алладин оставил бутылочку, собираясь порадовать тестя.

Джафар узнал об этом и подговорил слуг отравить вино. Он нашел вероломного уборщика, который согласился подсыпать яд за пару драгоценных камней. Разумеется, Джафар подсунул ему разноцветные стекляшки, которыми тот попытался расплатиться в лавке. Разозлившиеся торговцы забили уборщика до смерти, и тот благополучно унес в могилу секрет кованого визиря.

Алладин решил навестить султана. Он пришел в гости к отцу Жасмин и принес подарок – то самое вино, которое оставил про запас. Алладин разлил напиток по бокалам. Султан, доверяя ему, выпил первым и упал на ковер, корчась в муках...

Алладина схватила прибежавшая стража и бросила к темницу как преступника, который пытался отравить повелителя. У султана началась мигрень, боль в животе, жар и диарея. Он собирался лично казнить проклятого Алладина, когда ему хоть немного полегчает...

Тем временем узник уговорил одного из тюремщиков отправить к нему во дворец слугу за волшебной лампой. Вскоре тот принес ему шанс на спасение. Несправедливо обвиненный потер лампу и вызвал джина. Могущественный дух явился на зов хозяина, и тот рассказал ему, в какой оказался беде. Алладин подозревал, что ко всему случившемуся причастен Джафар, однако, сидя в темнице, он не мог ничего поделать.

Джин обернулся вороном и полетел в покои визиря. Там он нашел два маленьких мешочка, наполненных странных порошком, правда, один из них был наполовину пуст. Естественно, джин сразу догадался, что это такое. Он взял целый мешочек и полетел обратно.

Алладин ждал ворона, как последнюю надежду на спасение. Джин передал ему мешочек и рассказал о том, что в нем хранится сильный яд, разбавленный сушеными травами. Очевидно, Джафар не собирался убивать султана, а скорее пытался очернить в его глазах Алладина, выставив неудавшимся отравителем.

Узник тут же потребовал позвать к нему повелителя. Через некоторое время султан пришел в сопровождении, стражи, врачей и носильщика ночного горшка, который вынужден был ходить за ним по пятам, чтобы не допустить внезапного осквернения. Алладин показал мешочек с порошком отцу Жасмин, и рассказал о том, как все было на самом деле.

Султан приказал обыскать покои Джафара. Конечно, стража нашла еще один мешочек. Едва эта весть достигла ушей султана, он тут же повелел освободить Алладина и принес тому свои глубочайшие извинения.

А Джафара поймали как раз в тот момент, когда он собирался бежать из дворца. Почуяв запах жареного, хитрый змей решил поскорее уползти, но как бы не так! Визирь занял камеру Алладина, в которой ему предстояло томиться, ожидая своей участи. Ну вот, собственно, и все! Ах, да, еще султан приказал издать книгу о приключениях Алладина, дополненную досадным происшествием, благодаря которому удалось вывести Джафара на чистую воду. Вы тоже можете ее почитать!

Провайдер
Tom Horn
Tom Horn
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches