Сюжет Prospector Wilds

Когда Мэри сказала «да», Бас запрыгал от счастья! Еще бы, ведь теперь у него появится законная жена и ему больше не придется ходить в гости к девушкам с низкой социальной ответственностью, а это, как предупреждал пастор в городской церкви, мерзко и дорого.

Свадьбу сыграли через неделю. Жизнь новобрачных пошла своим чередом и все казалось, в целом, хорошо, пока не появились они – маленькие орущие дети, которым вечно была нужна еда, новая одежда, игрушки и прочие дорогостоящие радости жизни! Сначала родились двое, потом еще парочка и снова – через три года семейной жизни Бас впервые услышал об элементарной контрацепции, но было уже поздно... его дом превратился в пристанище анархии, хаоса и голода.

Семье катастрофически не хватало доходов с собственной фермы. В конце-концов Мэри настойчиво потребовала, чтобы супруг пошел на работу или на хутор к дяде Смиту. Второй вариант отпадал: родственничек Баса – ревностный пуританин, запрещал батракам пить спиртное, платил копейки и при каждом удобном случае пытался сосватать двух толстых дочек хоть кому-нибудь, кто способен донести до алтаря двести килограммов счастья.

Итак, Бас начал искать работу! Интеллектуальные профессии, разумеется, отпадали – наш друг едва умел читать и писать. Было время, когда он пробовал себя в медицине: устроился помощником коновала на ранчо к старому Джонсу, но в тот же день его карьеру закончил рыжий мустанг, треснувший незадачливого дурня прямо в лоб огромным копытом! Именно тогда Бас лишился доброй половины зубов, которые позже так и не вставил из-за бессовестных цен у местных стоматологов.

Многодетный отец устроился на работу грузчиком, но и тут потерпел фиаско, внезапно для себя выяснив, что смотреть на то, как разгружают вагоны, гораздо проще, чем принимать в этом непосредственное участие. Став помощником мясника, он только испоганил тушу, после чего разозленный хозяин лавки уволил его и запретил приближаться даже к прилавку. О его попытках стать заместителем шерифа, вышибалой в салуне и рабочим на лесопилке лучше вообще не вспоминать – по какой-то нелепой случайности Всевышний обделил Баса и мозгами, и руками одновременно, потому как первые не работали по умолчанию, а вторые росли непонятно откуда...

Потерпев сокрушительное поражение на рынке труда, многодетный отец попытался откреститься от детей, но малыши были похожи на папу как две капли воды: такие же толстые, лысые и беззубые. Даже обе дочки Баса являлись полноценной копией папаши, что уж говорить о мальчиках... В общем Басу ничего больше не оставалось, кроме как отправиться в Луизиану на рудники.

Владельцы золотых приисков приглашали всех, кто способен махать кайлом и работать по двенадцать часов в сутки. Надо сказать, что в этом деле Бас прослыл большим мастером! На самом деле, он специализировался на мотыгах, тяпках и, в крайнем случае, топорах, однако переквалифицироваться на другой подобный снаряд таком специалисту будет несложно.

Бас устроился на рудник и в первый же день добыл самородок. Он попросил товарищей вставить ему драгоценную находку на место одного из отсутствующих зубов, и пара старателей, вооружившись молотком и стамеской, освоили профессию стоматолога. Конечно, Бас немного покричал, потому что анестезии под рукой не оказалось, но ради «золотой» улыбки потерпеть определенно стоило. Что ж, теперь, глава большого семейства сможет хорошо заработать. Попробуйте себя в роли старателя – возможно, и у вас получится разбогатеть!