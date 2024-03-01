Сюжет Safari Wilds

Роуч жил припеваючи, проматывая папины денежки, благо покойный отец оставил ему целое состояние. Каждый день он прожигал жизнь в барах, клубах и других заведениях, предаваясь удовольствиям. В какой-то момент праздные развлечения превратились в баланду на постном масле, от которой просто воротило. Роуч долго искали, чем еще себя занять...

Единственное, что до конца не опротивело богатому бездельнику, так это женщины, однако заменить ими пустоту, образовавшуюся в жизни, тоже не получалось. Да что тут говорить, пятнадцать минут и все – не нужны они, как минимум, до следующего дня...

Однажды приятель уговорил Роуча заглянуть в тир. Прожигатель жизни попробовал пострелять, и ему это понравилось. С тех пор он стал меньше пить и все больше времени проводил в тире, упражняясь с винтовкой. Правда, со временем ему начало хотеться большего – палить по живым мишеням казалось гораздо интереснее!

Если вы думаете, что Роуч совсем рехнулся, взял дробовик и пошел на улицу вспоминать события во Вьетнаме, то вы сильно ошибаетесь! Он, конечно, на редкость избалованный тип, но все же не поехал кукушкой. Роуч хотел охотиться на диких зверей.

Ну и, конечно, богатенький стрелок мечтал совместить охоту с отдыхом в какой-нибудь далекой стране. Ему не хотелось ехать в леса Вайоминга и соблюдать три тысячи разных законов, вместо того что бы просто хорошо поразвлечься. А то найдешь медвежью берлогу, а оттуда вылезет чертов инспектор службы охраны природы и отберет у тебя оружие за попытку убить ценнейшего зверя, занесенного в Красную книгу!

Тот приятель, который показал Роучу тир, предложил съездить в саванну. Тем более, Африка отлично подходила для разного рода отдыха, в том числе и с женщинами, которые готовы отправиться в эротическое приключение за символическую сумму.

Не прошло и трех дней, как Роуч уже ехал на багги по саванне, присматривая добычу. Кого здесь только не было: слоны, жирафы, серны, львы и всякая мелюзга – каждая зверушка так и нарывалась на пулю из охотничьего ружья! Конечно, Роуч не стал размениваться на мелочь. Он охотился на зебр, серн и львов. Ближе к концу дня он умудрился подстрелить слона, занесенного в Красную книгу, но так кто же знал, что это представитель вымирающего вида...

Хорошо отдохнув, Роуч вернулся домой. Заодно он заказал у искусного таксидермиста чучела зверей, которых подстрелил на охоте. Через некоторое время у него в особняке появился целый «зверинец» из чучел, выглядевших, как настоящие животные.

Роуч частенько ездил на охоту в саванну, получая море удовольствия от убийства животных. Правда, он всегда брал с собой целую команду, в которой были и проводники, и вооруженные местные. А то попадешься один стае львов, которая захочет отомстить тебе за убитых собратьев, и тогда из охотника легко превратишься в завтрак или обед!

Возможно, вы тоже хотите хорошо отдохнуть и заполучить такие трофеи, которыми можно похвастаться даже перед потомками? Тогда добро пожаловать в команду Роуча! Обычно он берет на сафари много людей, и вам тоже найдется место. Вы же не из Гринписа или какого-нибудь чертового общества защиты животных? Ну и отлично, тогда вперед на сафари!