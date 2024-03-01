Сюжет Crazy Monkey

Звери, птицы и другие обитатели джунглей ходили вокруг пальмы, гадая, как на ее вершине появилась наковальня? Еще бы, попробуй разгадать такую загадку! Впрочем, если бы они видели трех пьяных лесорубов, обладавших странным чувством юмора, то все вопросы отпали бы сами по себе. Эти лоботрясы выпив, как следует, поспорили, растут ли на пальмах наковальни, и тот, который быль пьянее всех, решил доказать безумную теорию. Он куда-то ушел и вернулся через полчаса. Нужно ли говорить, что лесоруб притащил?! Кое-как он залез с наковальней на вершину пальмы и безапелляционно заявил, что выиграл спор…

Между тем обезьяна захотела есть. Как обычно, она решила сбить палкой связку бананов. Размахнувшись, обезьяна швырнула «снаряд» и попала прямо в наковальню! Сначала упали бананы. Спустя мгновение прилетела и наковальня, которая упала прямо на обезьянью голову, увы, не отличавшуюся ни умом, ни сообразительностью.

Горемычная мартышка чудом выжила. Правда, с тех пор она стала, как бы это сказать помягче, слегка не в себе! Обезьяна часто слышала какие-то голоса, однако никогда не видела говорящих, а ведь ей до смерти хотелось узнать, кто это болтает, и вежливо попросить заткнуться.

Мартышка пошла к мудрой змее, надеясь, что та поможет ей избавиться от звуков в голове. Увы, ползучая и шипящая подруга имела крайне смутное представленное о последствиях черепно-мозговых травм и психиатрии, в целом. Впрочем, змея допускала, что мартышка не просто двинулась умом, а действительно вышла на контакт с представителями потустороннего мира. Поразмыслив, она посоветовала обратиться к шаману одного племени, живущего неподалеку. Говорят, тот умеет видеть духов и, возможно, поможет обезьяне.

Мартышка отправилась к эксперту по потусторонним силам. Когда она пришла и осторожно сунула нос в жилище шамана, тот как раз варил какое-то зелье и читал заклинание, прыгая с бубном у костра. Нежданная гостья попросила о помощи.

Шаман сказал, что видит духов благодаря своей маске. Он пообещал помочь обезьяне, если она принесет ему часть львиного хвоста, без которого невозможно сварить одно очень важно зелье. Хитрюга попыталась сорвать маску и надеть без спроса, но лишь получила хорошего пинка под зад. Разозленный шаман потребовал большой кусок хвоста, такой, которого хватит, как минимум, на два котелка отвара! Кроме того, он дал обезьяне маленький ритуальный ножик, тонко намекая на то, каким образом следует добыть особый ингредиент.

Мартышке ничего не оставалось, кроме как принести кусочек хвоста. Вздохнув с досады, она направилась в логово царя зверей. К счастью, лев спал под деревом, отдыхая после еды. Мартышка увидела недоеденную косулю, валявшуюся рядом, и судорожно сглотнула, понимая, кто может оказаться на месте парнокопытного завтрака.

Обезьяна осторожно подкралась ко льву, не издав ни звука. Она долго примеривалась и, наконец, отсекла кусок хвоста быстрым ударом! Лев вскочил и взвыл, не понимая, что происходит, а обезьяна схватила отрубленный хвост и пулей залезла на дерево! Пока царь зверей приходил в себя, она скакала по веткам, что было сил, надеясь поскорее убраться, куда подальше.

Мартышка принесла шаману хвост. Тот придирчиво осмотрел трофей и, кивнув, снял маску. Обезьяна взяла ее и примерила, надеясь взглянуть на болтливых духов своими глазами. Увы, сквозь прорези маски она видела только шамана, который помешивал варево в котелке. Что ж, видимо, никаких духов и не было, а мартышка – просто свихнулась…