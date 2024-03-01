Сюжет Wild Frames

Наконец доктор Уайлд закончил разработку нанопроектора, позволяющего транслировать кадры на подкорку головного мозга! В идеале инновационное изобретение должно влиять на поведение отдельно взятого индивидуума самым непосредственным образом. Но как это будет работать на практике – неизвестно! Впрочем, опыты на лабораторных мышах помогут расставить все точки над i.

Настал первый день эксперимента! В проектор загрузили изображение колокола и включили излучатель. Мыши, оказавшиеся под действием нанолуча, встали на задние лапы, сомкнув передние над головой, и начали раскачиваться вправо и влево. Аппарат работал – грызуны считали себя колоколами и делали то, что должны!

Доктор Уайлд удалил изображение и загрузил новое – пятиконечную звезду золотого цвета. Мыши начали беситься, кланяться кому-то третьему и в довершении всего загрызли сородича, а потом начертили его кровью ритуальный круг и синхронно упали на колени. Доктор Уайлд быстро догадался, в чем дело, и загрузил звезду другим концом вверх. Мыши тут же прекратили заниматься сатанизмом и встали, выставив передние и задние лапы в стороны – они изображали то, что транслировал нанопроектор! Странно, почему в предыдущем случае реакция была столь бурной – этот факт наука не может объяснить до сих пор, несмотря на многомиллионные исследования, проведенные лучшими умами планеты.

Следующее изображение доктор Уайлд транслировал одному мышонку, примерно представляя, какой будет результат. Он загрузил кристалл и передал информацию в мозг подопытного. Тот попытался изобразить полученные данные, вывернувшись самым немыслимым образом, потом раздался громкий хруст, означавший только одно – мышонок сломал себе все, что можно! К счастью, доктор не угробил остальных подопытных! Мышей на складе осталось мало, и при бесконтрольном расходе материала эксперимент мог бы сорваться – потом объясняй членам правления, как пропали миллионы из-за нехватки грызунов...

Следующей была цифра семь. Мыши с горем пополам изобразили ее, согнувшись в три погибели. Все, кроме товарища, который почувствовал себя кристаллом и получил многочисленные переломы. Между тем доктор Уайлд решил дать мышам отдохнуть до завтра, чтобы у них накопилось достаточно сил для продолжения исследования возможностей нанопроектора.

Подопытных оставили в клетке. Доктор ушел, передав ключи от кабинета старшему ассистенту. Утром, когда он вернулся, и открыл дверь, перед ним предстала интересная картина: мыши играл в видеослот, который стоял посреди комнаты. Доктор был поражен – неужели стайка грызунов поумнела настолько, что смогла сделать однорукого бандита?!

Конечно, все оказалось менее фантастично: ассистент решил помочь грызунам расслабиться и позаботился о появлении видеослота. С выбором он явно не прогадал, ведь это развлечение для всех, в котором быстро разберется кто угодно – даже мыши сообразили, как сделать ставку! Кстати, если вы хотите расслабиться и выиграть немного денег (или много, если повезет), то самое время начать и запустить видеослот!