Сюжет Crabbin’ for Christmas

Однажды краб попал в дом людей вместе с остальными покупками, которые хозяйка приобрела в супермаркете, заглянув в отдел с дарами моря. Правда, он по какой-то странной причине остался жив, в отличие от остальных тушек. Живучий, ничего не скажешь!

Краб уполз с кухни и увидел, как люди сидят за столом. Они поздравляли друг друга с Рождеством, дарили подарки и радовались чему-то, словно дети! Они говорили про какого-то Санту, который принес им подарки. Краб никак не мог взять в толк, за какие-такие заслуги некто притащил этим людям украшения, ноутбук, билеты в театр и прочие разные вещицы, которые вообще-то не валяются на улице!

Впрочем, ему некогда было вникать в детали увиденного. Он тихонечко пробежал через комнату в коридор, а затем пробрался в туалет. Беглец с трудом вскарабкался на ободок унитаза, посмотрел вниз, желая убедиться в том, внизу никто не оставил «шоколадный сюрприз», и прыгнул в воду!

Краб отважно плыл по трубе, сталкиваясь с не самыми приятными вещами, о которых, мы, пожалуй, умолчим ради аппетита. Наконец он добрался до канализации. Ох и натерпелся же несчастный! Одно можно точно сказать: этот парень хлебнул дерьма с лихвой!

Покорив дурно пахнущие воды, краб, наконец, очутился в море. Ему хотелось только одного – вернуться к своим и больше никогда не вспоминать о случившемся! Собственно, именно так он и сделал. Правда, у него никак не получалось избавиться от мысли о Рождестве: почему люди отмечают великий праздник, а крабы просто щелкают клешнями, сидя без подарков?! Да это просто возмутительно!

Краб поделился своими соображениями с остальными. Оказалось, никто из его собратьев не знает про Рождество! Двое что-то слышали через десятые руки, но не придали этому особого значения – мало ли чего вообще творится в мире людей!

Стайка крабов попылала к мудрым рыбам, чтобы поинтересоваться, правда ли существует какой-то старый дурак с седой бородой, который дарит подарки все тем, кто отмечает Рождество? Получив утвердительный ответ, они решили, что тоже хотят стать частью большого праздника! Ну и, конечно, подарки от старого дурака, Санты или Клауса, или как его там зовут, да это, в принципе, и не суть важно!

Оставалось только написать письмо в Лапландию и подать заявку на включение крабов в перечень лиц, которые отмечают Рождество. Крабы отыскали бумагу среди обломков корабля, потерпевшего крушение, просушили ее на берегу и попросили у черной каракатицы немного чернил. Они написали письмо Санте, запихнули его в бутылку и подрядили альбатроса слетать до адресата за пару рыбешек.

Наступила зима. Выпал снег, приближалось Рождество. И вот в тот самый день недалеко от берега остановилась яхта, обвешанная праздничными украшениями. Санта приплыл и привез крабам все то, что они мысленно просили у него целы год, пока ждали наступления Рождества! Конечно, он получил их письмо и посчитал, что членистоногие, ракообразные и вообще любые другие твари, обитающие на дне морском, имеют право на праздник.

Если жизнь допустила по отношению к вам чудовищную несправедливость, то берите пример с крабов – ситуацию просто необходимо исправить любыми доступными способами? Например, вы – ни разу не миллионер? Тогда просто сыграйте и пусть вам повезет заполучить кучу денег!