Сюжет Book of Easter Wonders

Надвигалась пасхальная ночь. Юный Бернард шел домой, надеясь успеть к ужину. По пути ему встретился старичок, державший в руке сумку, который стоял у дороги, подслеповато озираясь, и никак не решался перейти на другую сторону. Увидев мальчика, он попросил помочь ему, и, конечно же, Бернард не стал отказывать пожилому человеку.

Перейдя дорогу, старик достал из сумки книгу и отдал Бернарду. Попрощавшись, он засеменил прочь, а мальчик стоял и разглядывал подарок. Бернард прочитал название: «Книга пасхальных чудес», пожал плечами и поспешил домой.

После ужина мальчик сидел в своей комнате и листал подарок старика. В книге была написана инструкция, согласно которой мог бы разобраться даже ребенок. Всего-то было и нужно написать на одной странице имя и на другой – чудо, которое хочешь подарить ему на Пасху.

Старшая сестра Бернарда – девочку звали Ронда, мечтала о кролике. Она просила у родителей купить заветный подарок, но те упорно придумывали разные отговорки! Теперь-то они не отвертятся! Бернард поможет Ронде получить столь желанного кролика, и не абы какого-нибудь, а белого и пушистого.

Другую сестренку Бернарда звали Соня. Девочка просила у родителей подарить ей цыпленка, но увы, они совсем не любили животных. Сначала малышке рассказывали сказки о птичьем гриппе, потом о цыплячьей агрессии против людей и, наконец, о связях маленьких желтых птенчиков с коммунистами. Впрочем, Соня была девочкой отчаянной, которая не боялась ни ножа, ни Майкла Джексона, поэтому она все равно просила цыпленка. Бернард решил помочь сестренке обрести желаемое.

Перевернув страницу, мальчик подумал о маленьком брате Бобе, который мечтал иметь свою елочную игрушку. Конечно, родители не собирались покупать новый набор из-за одного шарика! Бернард решил подарить брату игрушку в виде пасхального яйца, украшенного кристаллами Сваровски. Он знать не знал, кто это такой, однако мама как-то хвасталась ими подруге, когда они разговаривали по телефону, а значит, это что-то хорошее, определенно.

Бабушка Бернарда хотела корзину фруктов, которая никогда не будет пустой. Внук очень любил ее! Разумеется, он был рад помочь бабуле исполнить это желание! Мальчик записал ее на очередной странице книги и подробно описал, что должно быть в корзине.

Ну и конечно Бернард не мог не позаботиться о родителях. Правда, мама и папа никогда не говорили ему о своих мечтах. Мальчик подумал-подумал и записал, чтобы они получили именно то, чего хотят больше всего. Закончив исполнять желания близких людей, Бернард убрал книгу и лег спать.

Утром, едва проснувшись, он услышал радостный визг сестер. Выйдя из комнаты, мальчик увидел, как Ронда и Соня носятся со своими питомцами. Бабушка сидела в гостиной и ела фрукты из большой красивой тарелки, которая всегда оставалась полной. Боб, выбежав из комнаты, показал всем пасхальное яйцо, осыпанное кристаллами, сверкавшими, как настоящие алмазы.

Бернард тысячу раз поблагодарил старичка, который подарил ему книгу пасхальных чудес. Потом он заглянул в комнату родителей и увидел на кровати маму и папу, между которыми лежал мешок денег и чернокожая женщина с большой грудью. Бернарду было очень интересно, кто из них что загадал...