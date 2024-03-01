Сюжет Xmass Express

Много лет Санта ездил на санях и развозил подарки по домам добропорядочных людей, которые отмечают Рождество. Запрягая оленей, он тихонечко, почти ласково стегал их кнутом и ехал делать свою работу. Менее чем за ночь, Санта успевал везде. Вряд ли найдется хоть один человек, который не нашел свой подарок под рождественской елкой! Ну а если все же такой и отыщется, то пусть лучше оставит свои претензии при себе, потому что он, скорее всего, не добропорядочный человек, а последняя мразь и ничегошеньки не заслужил! Все же знают, что Санта дарит подарки даже черным и республиканцам, а если вам не досталось, то это значит, что вы еще хуже их, хотя, как говорится, куда уж...

Незадолго до Рождества олени заболели. Сначала захворал Рудольф, а потом и вся рогатая бригада, возившая сани испокон веков. И это полбеды, настоящие проблемы начались потом – все олени передохли, как мухи! Кроме Рудольфа, который чудом выжил благодаря молитвам и ирландскому виски.

Санта поплакал над тушами мертвых оленей и приказал эльфам уволочь их подальше. Все очень расстроились гибели милых животных, за исключением волков, которые радостно клацали зубами, едва завидев корячившихся человечков. Бросив туши в овраг, эльфы всплакнули, глядя как волки рвут зубами рогатую дохлятину, и поспешили обратно.

Все обернулось самым прескверным образом – везти сани оказалось попросту некому! Санта попробовал запрячь Рудольфа, накидал немного подарков и водрузил свое седалище на пассажирское место, но затея оказалась крайне сомнительной. Сани ехали со скоростью черепахи, хотя Рудольф и старался из последних сил.

Получилась совершенно дурная комедия. Санта распряг единственного оставшегося оленя и махнул рукой, мол, в это Рождество ты отдыхай! А сам пошел к себе в рабочий кабинет, налил стаканчик виски и крепко призадумался. Через неделю люди начнут отмечать Рождество, поэтому решить проблему с транспортом следовало как можно скорее...

После двухсот грамм над головой Санты загорелась лампочка – его сознание посетила светлая мысль! Он позвонил в авиакомпанию, чтобы арендовать самолет. Когда на том конце провода приятным голосом прощебетали сумму, в которую встанет воздушный транспорт, Санта вышел в прострацию. Обзвонив еще несколько авиакомпаний, он услышал примерно те же самые цены. Совести у них у всех нет...

Потом Санта позвонил в логистическую компанию. Надо сказать, что цены у них оказались куда более божескими! Правда, когда Санта узнал, сколько потребуется машин, чтобы развезти все подарки, то едва не облысел. Еще надо подумать, у кого цены выгоднее – у всяких там «Авиа экспрессов» или у всех этих «Нэшнл транс логистик» и прочих!

Расстроенный Санта выпил еще «соточку». И добавил еще пятьдесят. Получив желанное топливо, мозг заработал быстрее и вспомнил о железной дороге, проходившей неподалеку. Он попытался найти объявления об аренде поездов и обнаружил компанию, предлагавшую «Рождественский экспресс».

Характеристики поезда впечатлили Санту – на таком за ночь можно объехать всех людей и подарить им то, что они выпрашивали целый год! Стоимость аренды оказалась вполне приемлемой. Ну а грузчиков можно и не нанимать, потому как эльфы сами погрузят подарки в вагоны. К тому же часть из них поедет вместе с Сантой – будут заниматься разгрузкой! Короче говоря, рождественским подаркам быть!