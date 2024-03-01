Сюжет Eastern Emeralds

Сунь шагал восемь дней, надеясь вот-вот найти легендарный Город Богов, в котором хранятся несметные сокровища! Он поворачивал карту туда-сюда и понимал, что почти достиг своей цели – надо только немного поднажать! Дома Суня ждали шестеро голодных детей и благоверная супруга, грозившаяся уйти к соседу Хуаню, если муж не раздобудет еды.

Наш герой очень хотел накормить семью и работал не покладая рук, но проклятый хозяин упорно отказывался платить! Лишь иногда Сунь получал немного риса, а по праздникам хлеб и сыр с плесенью. Впрочем, сыр был обычным, дешевым, а благородная «зелень» покрывала лишь сухой батон.

Конечно, так жить нельзя. Но, увы, Сунь больше ничего не умел, кроме как «батрачить» на жадного хозяина и искать легендарные клады. Именно поэтому он и отправился в Город Богов, рассчитывая найти там сказочные восточные изумруды, за которые можно выручить миллионы, нет, миллиарды юаней!

Разумеется, в Городе Богов были и другие сокровища. Если верить легендам, золотые монеты лежали в этом месте повсюду! А еще в одном из городских храмов хранилась корзина изобилия, которая сама по себе является бесконечным источником богатства.

Здесь же, в Городе Богов, можно было найти золотую черепаху. Мало того, что реликвия сама по себе стоила миллионы юаней, так еще и обладала магической силой – ее обладатель приобретал великую мудрость и возможность предсказывать будущее!

В хрустальном озере, которое находится посреди волшебного города, обитает золотой сом. Чудесная рыба содержит в себе частичку бессмертной сущности, оставленной богами, когда они жили в нашем мире! Ну и, конечно, столь прекрасная рыба стоит миллионы юаней, да только кто захочет ее продавать...

В самом высоком храме города обитает золотой дракон. Верховный повелитель приказал ему служить смертным и исполнять их желания. Будучи ленивым и совершенно безалаберным существом, дракон сбежал в Город Богов, чтобы люди не могли найти его и как следует загрузить работой. Но если вам повезет встретить хитреца, то, считайте, что все ваши мечты сбылись! Хоть золотой дракон и стоит миллионы юаней, но вряд ли найдется глупец, который продаст такую полезную рептилию.

Сунь шагал вперед, мечтая о волшебных сокровищах. Далеко впереди показались древние стены, вызвавшие у нашего друга бурю восторга! Он прибавил шагу, готовясь погрузить свои загребущие руки в восточные изумруды или хотя бы в кучу золотых монет.

Но больше всего Сунь хотел встретить птицу судьбы, которая иногда прилетала в Город Богов из других миров. Огромное крылатое создание, состоявшее из чистого пламени, давало каждому просителю то, что было ему действительно нужно больше всего на свете. Сунь очень хотел встретить птицу судьбы – он буквально побежал, когда увидел над древними стенами пролетевшее пламя!

Искатель приключений вошел в город через главные ворота, которые почему-то были не заперты. Кругом на улицах валялось золото, изумруды и другие драгоценные камни! Вокруг не было ни души: Суню казалось, будто бы он единственный живой человек в затерянном городе...

На площади он встретил птицу судьбы, которая клевала сверкающие восточные изумруды. Огненное создание поинтересовалось, чего тот хочет – почему не берет золотого сома, корзину, черепаху или просто не набьет карманы деньгами, валяющимися повсюду?

И вдруг все превратилось в темноту! Сунь услышал недовольный голос жены, которая тормошила его и кричала, чтобы тот немедленно собирался на работу и никогда больше не ел эти проклятые грибы! В отличие от Суня, вы можете попасть в Город Богов безо всяких вспомогательных «средств» – попробуйте найти восточные изумруды и другие сокровища!