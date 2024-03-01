Сюжет Hit Bar: Gold Powerplay Jackpot

Добро пожаловать на шоу «Хит Бар»! Сегодня наши участники поборются за множество ценных призов, которые могут изменить их жизни к лучшему! Ну и уж точно эта награда не сделает их хуже. Давайте, посмотрим, что приготовили наши спонсоры – щедрость этих ребят воистину не имеет границ!

Вот, целая куча денег! Один из наших игроков получит эти пачки свеженьких хрустящих банкнот, которые совсем недавно привезли из банка. Всего здесь лежит около ста тысяч долларов. Разумеется, налоги уже уплачены. Не думайте, что победителю придется заполнять декларацию, отдавать часть своей награды нашей любимой стране и стоять в очереди к бюрократам, чтобы получить все необходимые печати. Счастливчик просто заберет причитающиеся деньги, а потом купит на них что-нибудь стоящее или положит в банк и будет получать проценты.

Теперь посмотрите на золотые часы – это же настоящее произведение искусства! Циферблат украшен драгоценными камнями, платиновые стрелки, цифры из бриллиантовой пыли – перед вами действительно дорогая вещь! Эксперты оценивают шикарные часики в двести тысяч долларов. Говорят, их когда-то носил сам Черчиль, но потом у него началась аллергия на титановый браслет, и стильный аксессуар отправился в шкатулку. Позже часы оказались в музее мистера Смита – теперь он передал их нашей программе, а мы, в свою очередь, готовы подарить эту награду одному из победителей!

Вон там лежат слитки золота, сложенные стопкой, видите? Это подарок от нашего спонсора – Национальный банк всегда своем стиле! Ну а мы готовы отдать это богатство счастливчику, которому улыбнется удача. Наши золотые слитки потянут... на очень кругленькую сумму, о которой многим людям остается только мечтать! Впрочем, если очень захотеть, то желание обладать ей может превратиться в реальность. За наше золото легко приобрести с десяток островов, населенных туземцами, или какую-нибудь маленькую страну.

Впрочем, все наши зрители знают, о чем на самом деле мечтает каждый игрок! Конечно, речь об алмазе из Африки! Огромный камень стоит просто умопомрачительных денег. Мы отдадим его только финалисту, которому удастся обойти всех соперников. Хорошо, что цивилизованным людям удалось захватить то месторождение у глупых папуасов, способных разве что прыгать вокруг деревянных идолов, сверкая полуголым задом! А иначе бы столько замечательных камушков пропадало бы даром еще черт знает сколько лет...

Обратите внимание на массивную стальную дверь, за которой находится наше хранилище – призы, как всегда, будут ждать своих обладателей там! А участники тем временем посоревнуются между собой. Арифметика предельно проста – чем счастливее игрок, тем более дорогой ему достанется приз!

Как обычно победителей мы будем выбирать с помощью колеса Фортуны. Вы же не забыли, что наши участники уже прошли отборочный тур и теперь им осталось лишь выбрать призы? В таком случае давайте начнем программу!

Кстати, один из наших участников внезапно покинул студию, отказавшись от дальнейшего состязания. Вы можете сыграть за человека, который отверг шанс разбогатеть! Мы не будем судить его, а просто предложим оставшееся место кому-то более дальновидному, например, вам!