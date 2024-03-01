Сюжет Cash and Crab

Жизнь у Ступса как-то не сложилась с самого рождения! Мало того, что создатель сделал его крабом, так еще и совершенно безруким! Любое дело, которого касались его клешни, было обречено на провал.

Взялся Ступс строить дома, ожидая получить большой профит, однако ничего не вышло – пещеры обрушились на головы новоселов, которые не только не дали ему ни единой ракушки, но еще и отхлестали плавниками по морде, а акула вообще грозилась сожрать к чертовой матери, если тот не достроит обещанный пентхаус. Кое-как горе-застройщик рассчитался, отдав последние сбережения.

Потом Ступс пробовал охотиться на более мелких обитателей морского дна, однако он был слишком медлительным. Того жалкого планктона, которого удалось наловить крабу, едва хватало на пропитание! А ведь, помимо еды, у Ступса имелись и другие потребности, например, общество какой-нибудь самки краба... но куда там!

Перепробовав кучу разных амплуа и потерпев везде феерическое фиаско, герой нашей маленькой истории вылез на берег. Он сидел на куче гальки и грустно вздыхал, глядя куда-то вдаль. Краем уха он услышал разговор двух людей, которые грелись на солнышке: один рассказывал другому про какие-то пирамиды и лохов. Ступс прислушался и, чем больше эти люди говорили, тем интереснее ему становилось! Конечно, эти двое рубили какие-то там бабки, но схема казалась вполне рабочей и для ракушек, а значит, попробовать ее было просто необходимо!

Ступс внимательно слушал людей, пока те не удалились по своим делам. Намотав на ус интересную методику заработка, он спрыгнул в воду и поплыл домой. Ему надо было хорошенько подумать над услышанным...

Утром Ступс выполз из дома, оглянулся и увидел стайку морских звезд, лежавших неподалеку. Он подошел к ним и предложил зарабатывать вместе! И главное, ничего для этого не делая! Услышав заманчивое предложение, звезды тихонько зашевелились: когда еще появится возможность зарабатывать без малейших усилий?! И Ступс начал свой рассказ о бинарных ракушках, на которых может зарабатывать каждый идиот!

Конечно, морские звезды потребовали доказательств. Краб показал им у себя дома кучу ракушек, объяснив, что ровно столько можно заработать всего за день или даже больше, если повезет! Разумеется, эти ракушки были остатками матушкиного наследства и никакие не бинарные, а самые обыкновенные, правда, Ступс не стал распространяться на счет этого факта.

Морские звезды загорелись! Они согласились участвовать в системе и внесли вступительные взносы. Возликовавший Ступс пообещал им гору денег и побежал искать других участников для своей ракушечно-финансовой структуры.

Встретив медузу, краб принялся обрабатывать ее на чем свет стоит – так в его пирамидке появился еще один новый кирпичик. Получив вступительный взнос, он побежал дальше, радуясь чрезвычайно легкому заработку! Следующей оказалась черепаха, которая подвернулась под руку очень вовремя – Ступс как раз подумывал о том, чтобы увеличить вступительный взнос, а дальнейший заработок нового члена финансовой структуры напрямую связать с вложениями. Узнав об особом правиле, она отдала все, кроме панциря, да и тот оставила лишь потому что так и не получилось снять.

Между тем Ступс нашел еще пару членов для своей финансовой структуры и благополучно уплыл в другой район. Попробуйте поймать его, и как следует потрясти! Он поделится с вами без разговоров, лишь бы только вы никому не проболтались о его пирамиде!