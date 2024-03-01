Сюжет Ramses Legacy

Рамзес не просто так вошел в историю! Он – поистине легендарная личность! На счету этого человека множество самых разных достижений, который способствовали развитию государства так или иначе. Благодаря Рамзесу Египет встал на ноги и превратился в одну из самых сильных империй того времени.

Правда, мало кто знает, один очень интересный факт: легендарный фараон был заурядным человеком среднего ума. А все его достижения… это вовсе не дела рук талантливых советников, ни в коем случае!

Будучи ребенком, маленький Рамзес зашел в кабинет верховного жреца, пока тот приносил жертвы в церемониальном зале. Он с интересом изучил свитки, папирусы и книги, в которых содержались ритуалы, позволяющие обратиться к богам, благо подобной литературы здесь было полно!

Рамзес решил пошутить от души: будущий фараон заучил ритуал вызова Ра и хотел поговорить с богом солнца. Конечно, он даже не задумывался о том, а стоило ли беспокоить столь могущественную силу без веского повода…

Вечером Рамзес выбрался из дворца и прокрался на задний двор. Все равно ночью все спали, поэтому можно было не опасаться посторонних глаз – даже стража во дворце тихонечко дремала или вовсе храпела самым бессовестным образом.

Юный хулиган провел ритуал именно так, как было написано в книге. Амон Ра отозвался вызывающему и был очень удивлен, когда увидел ребенка! Верховный бог спросил, чего тот хочет и Рамзес попросил, чтобы у скарабеев выросла еще одна лапа…

Сначала Ра не поверил своим ушам. Еще бы, разве будет хоть один вменяемый человек вызывать бога солнца ради такой глупости?! Но тут он понял суть проблемы, которая, по всей видимости, заключалась в недостатке ума у юного отрока…

Когда Ра узнал, что в будущем этот человек станет фараоном, то пришел в тихий, прямо-таки человеческий ужас! Будучи добрым богом, он решил помочь людям избежать множества проблем, которые неизбежно появятся, когда малолетний «умник» взгромоздит свое августейшее седалище на трон Египта.

Ра чихнул, и на земле появились реликвии, которые наделяли человека мудростью, как золотая змея, священная кошка, укрепляющая связь с богами, скипетр здравомыслия и другие артефакты, без которых Рамзес неизбежно погрузил бы страну в хаос. Рамзес взял дары верховного божества и дал тому обещание, всегда хранить и пользоваться по мере необходимости. А скипетр здравомыслия Ра посоветовал ему вообще не выпускать из рук, потому что волшебный артефакт надежно защищал самое уязвимое место будущего правителя…

Рамзес выполнил свое обещание. Благодаря реликвиям Ра он стал одним из самых значимых фараонов в истории Древнего Египта. Конечно, его давно уже нет с нами, однако священные артефакты все еще находятся в одной из затерянных пирамид. Многие коллекционеры мечтают заполучить так называемое наследие Рамзеса, однако неужели найдется хоть один безумец, который обменяет божественные предметы на презренный металл и хрустящие бумажки?!

Говорят, артефакты хранятся в пирамиде, на входе в которую изображена фреска с двумя фараонами и Гором – чтобы приподнять ее нужно воспользоваться механизмом со священными символами. Если вам удастся обрести дары бога солнца, то оставьте их себе и никому не отдавайте – это великое сокровище!