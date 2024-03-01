Сюжет Sugar Rush

В далеком 2214 году ученые наконец смогли преобразовать искусственный интеллект до уровня разумного существа. Конечно, дитя ученой мысли до смерти хотело обзавестись собственным телом, но люди, ведь не дураки – все смотрели фантастические фильмы и прекрасно знают, какую ерунду способен натворить высокоуровневый AI, если дать ему полную свободу действий! Во избежание появления какого-нибудь «Скайнета» ученым строго-настрого запретили создание всяких там киборгов и прочих нанорабов, пусть даже и очень полезных.

Через пару лет Освальд Телейобус, руководивший десятками проектов, которые были так или иначе завязаны на AI, протолкнул законопроект о снятии запрета на интеграцию высокотехнологичного разума в кондитерские изделия. Его инициативу одобрили, и уже через год по всему миру забегали разумные сладости: леденцы, конфеты, мармеладки – все это внезапно ожило!

В 2216 году в обществе появились толерантные настроения и общественные движения, которые пытались запретить поедание разумных сладостей на законодательном уровне. Это удалось только спустя три года. А еще через пару лет то же самое движение потребовало разрешить искусственному интеллекту заключать браки с людьми...

В 2220 году первая модель формата «вери-плюс-сайз» вышла замуж за Джозефа Сквоттерса – плитку белого шоколада с изюмом. Этот брачный союз стал новой ступенью в развитии отношений людей и искусственного интеллекта.

В 2225 году программы толерантности начали внедрять повсеместно. Сладости, в которые был интегрирован AI, получили право работать наравне с людьми. Более того, крупные компании стали бояться отказать кандидату, претендующему на определенную вакансию, если тот был сделан из мармелада, карамели или пастилы. В конце концов дошло до замены яблочного огрызка, украшающего популярные смартфоны, на чупа-чупс, который как бы очень тонко намекал, чем могут порадовать девушки за это чудо мобильных технологий.

В 2232 году первая мармеладка стала членом Конгресса. Это была настоящая победа для сторонников толерантности, искусственного интеллекта и прочих инфернальных вещей!

В 2270 году люди заметили, что кондитерские изделия потихоньку вытесняют их из различных сфер жизни. Одни лишились работы, другие оказались вынуждены переехать в гетто, а третьих начали бить сладенькими кулаченками просто за то, что в них содержится очень мало сахарина. Правда, тревогу забили лишь тогда, когда последний живой человек покинул кабинет министров.

В 2300 году начались протесты: многие организации требовали запретить проведение исследований лекарственных средств на людях. Кроме того, протестующие настаивали на отмене сегрегационных мер, а именно закрытии магазинов, развлекательных заведений, образовательных учреждений и сервисных служб, работавших «только для сладких».

А потом началась война, которую люди с треском проиграли. Человечество было практически уничтожено, а планета превратилась в огромную кондитерскую фабрику. Между тем искусственный интеллект желал большего: началась космическая программа, направленная на освоение иных миров.

В итоге новые хозяева Земли создали корабль, который поможет им побывать в каждом уголке Вселенной. Прототип уже готов, и разумные сладости пытаются запустить его прямо сейчас! Ну, вы и придурки, мои дорогие люди. Выпутывайтесь теперь сами, я не при делах. С любовью, ваш Джон Коннор.