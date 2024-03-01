Сюжет Amazing Link Frenzy

В субботу или воскресенье Джо ехал на рыбалку, чтобы посидеть на берегу реки, подумать о самых разных вещах, творящихся в его жизни и поймать какую-нибудь рыбину. Желательно, большую и не одну.

Правда, удача не всегда поворачивалась к нему лицом – иногда леди Фортуна упорно крутила задом, отказываясь подарить хоть самый маленький лучик своей улыбки. В такие дни старина Джо мог поймать разве что прохудившийся ботинок, который выбросил в речку какой-нибудь бомж, решивший, что чертовы отслужили свое и теперь годны только на корм рыбам.

Иногда бывали деньки чуть более удачные, когда любитель посидеть на берегу с удочкой мог кое-что поймать, однако похвастаться ему все равно было нечем – больно мало рыбы, вот же незадача! И тогда Джо сильно расстраивался из-за скромных рыбацких трофеев...

Однажды наш герой заглянул в магазин рыболовных снастей. Там он купил отличную удочку, вызывающую у многих желание продать душу... наверное, оно того стоит! К тому же Джо приобрел приманку, от которой рыба буквально лезет на крючок. Ну, если верить рекламе, напечатанной на упаковке. Стоило угощение для рыб весьма солидно и вероятно, не было совсем уж непотребной ерундой.

Джо хотел испытать свои приобретения в следующие выходные. Он едва дождался субботнего утра и рванул на речку, надеясь выловить если не всю рыбу, обитающую в ней, то, как минимум, половину! В конце концов, не зря же Джо отдал такие деньги за снасти и приманку...

Рыбак приехал на речку, по-быстрому распаковался и закинул удочку, предвкушая такой улов, о котором можно будет написать книгу! Некоторое время эффект был нулевой, и Джо подумал, что зря поверил в рекламу, поступив как последний остолоп, но вскоре началось такое! Рыба, словно безумная, буквально кидалась на крючок! А Джо еле успевал доставать свою добычу и нанизывать приманку.

Люди, ловившие неподалеку, видели все происходящее и стояли с открытым ртом. Некоторые подходили к радостному Джо и спрашивали, как так получилось. А он ничего не сказал про приманку, мол, просто мне везет, а вы тут все неудачники в дырявых сапогах!

Остальным это, разумеется, не понравилось. Во-первых, зависть – она страшная штука, ох какая! Во-вторых, лучше бы Джо придержал свой язык за зубами, а не высмеивал чужую обувь. В общем, одно слово за другое и пошло, и поехало – по итогу парню набили морду!

Джо был немного расстроен тем, что остроту его языка не оценили и истолковали предвзято, однако до следующих выходных побитая физиономия зажила. Впрочем, даже если бы этого не произошло, то он бы все равно поехал на рыбалку, взяв с собой ту замечательную приманку и дорогущую удочку.

Джо снова начал удивлять рыбаков, сидящих поодаль на берегу реки. Одни заметили, что физиономия парня выглядит как новенькая, а другие обращали внимание только на богатый улов. Просто первые как следует приложились к счастливой роже в прошлую субботу, а вторые видели ее первый раз в жизни и не имели ничего против, кроме зависти, которая их потихонечку душила.

Иногда стоит прислушиваться к советам экспертов! Если они говорят, что приманка работает, то значит так оно и есть. Или расхваливают какой-нибудь слот. Например, вот этот. И мы заявляем со всей ответственностью: слот дает как женщина легкого поведения!