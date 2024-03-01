Сюжет Golden Castle

Существует мнение, будто бы все рыцари – богатые и знаменитые воители, которых принцессы жаждут увидеть у себя под юбкой. Это не так, мягко говоря! Сэр Роланд может подтвердить, если хотите.

Судьба уготовала ему познать все прелести беспросветной нищеты. В его замке жило с десяток слуг, которые кое-как вели хозяйство, правда, рабочих рук не хватало, и, несмотря на их старания, замок постепенно утопал в разрухе. Сэр Роланд и рад бы нанять еще или, в крайнем случае купить крестьян, но решение этой проблемы зашло в финансовый тупик.

Хозяин замка долго искал в подвалах хотя бы маленький сундучок, оставленный покойным батюшкой, однако его надежды оказались тщетными – вместо золота благородный рыцарь нашел лишь заросли паутины, пару тощих крыс и чей-то скелет, прикованный к стене цепями. Тем не менее сэр Роланд не унывал! Он хотел поправить неутешительное финансовое положение, женившись на богатенькой дамочке, которая наверняка сидела в своем замке и нервно теребила платочек, ожидая благородного рыцаря, желающего обладать ее изюминкой...

Правда, охмурить состоятельную невесту оказалось просто только на словах. Дело в том, что все в округе знали о беспросветной нищете сэра Роланда – казалось, даже церковная мышь была богаче, чем этот несчастный! Родители богатеньких дамочек, которых пришло время отдавать замуж, давали нищему жениху от ворот поворот безо всяких разговоров. Все прекрасно понимали, что сэр Роланд – чистой воды бедняк, хоть и благородных кровей.

Объехав все окрестные замки, несостоявшийся жених несколько приуныл. Конечно, он мог бы зарубить дракона, да только всех огнедышащих тварей поубивали еще в те далекие времена, когда его дед браво скакал на коне, выкрикивая о своей готовности умереть за короля и втайне надеясь, что это сделает кто-нибудь другой. Короче говоря, судьба лишила сэра Роланда славы драконоборца, а заодно и всего того, что полагается таким людям по праву: денег, женщин, почета и какого-нибудь подарочка от повелителя.

Несчастный подумал о Золотом замке и сокрушенно вздохнул – от злого рока не уйдешь, как ни крути! Сколько рыцарей там сгинули – и не сосчитать...

Золотой замок много лет назад принадлежал одному очень богатому барону, который жил припеваючи, пока не начал заниматься магией. Колдуя, он проводил разного рода эксперименты, которые в один не очень прекрасный день закончились полным провалом. Барон открыл портал в иное измерение, и оттуда хлынули волшебные образины всех мастей. Магические твари захватили замок и превратили в свою обитель.

Конечно, золото богатенького барона никуда не делось, равно как и создания, появившиеся из другого мира. Многие искатели приключений пытались забрать себе хотя бы часть золотишка, принадлежавшего барону, да только ни один не вернулся. Войти за ворота Золотого замка мог любой человек, но обратно его уже не выпускали...

Никто не знал, что происходило с несчастными искателями приключений. Возможно, на них набрасывалась толпа монстров и разрывала на части! Хотя кто его знает? Сэр Роланд собирался выяснить это и прибрать к рукам золото барона. Он был готов рискнуть ради сказочного богатства. Попробуйте и вы – вдруг повезет!