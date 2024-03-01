1 Reel Medusa
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Обзор 1 Reel Medusa

Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 88.85% - 95.42%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет 1 Reel Medusa

Многие знают Медузу Горгону как чудовище, которое было врагом рода человеческого и одним взглядом обращало любого смертного в камень. На самом деле ее красота сводила с ума даже самых искушенных мужчин, имевших определенный успех среди женщин! Но после того досадного случая с Посейдоном все изменилось...

Родители Медузы Горгоны – старец Форкий и богиня Кето, сделали дочку жрицей Афины. Служа ей, она была обязана хранить целомудрие до конца своих дней. Однажды черт дернул красавицу пойти прогуляться по морскому побережью как раз в то время, когда там проплывал Посейдон. Повелитель всей воды на земле пленился красотой Медузы Горгоны и попытался предложить ей себя самым наглым образом. Разумеется, девушка отказалась, заявив, что от Посейдона за версту разит рыбой, тиной и селедкой. К тому же он ей категорически не понравился – что поделать, если бородатые наглецы не ее идеал!

Медуза Горгона покинула морское побережье, надеясь избавиться от притязаний похотливого олимпийца, однако тот не собирался сдаваться – Посейдон превратился в огромную птицу и полетел за ней, собираясь добиться желаемого любой ценой. Жрица Афины пыталась скрыться в храме богини, которой служила всю свою жизнь. Зря она надеялась, что та защитит ее в своей обители...

Посейдон взял Медузу Горгону силой. Сделав гнусное дело, тот улетел, делая вид будто его никогда тут и не было. Тем не менее, боги прекрасно видели, что произошло. Соитие в храме Афины казалось им неслыханной дерзостью! Нужно было кого-то наказать, однако с Посейдона все как гуся вода – хорошо быть братом Зевса, тогда с тебя и взятки гладки!

Все шишки достались Медузе Горгоне. Громовержец приказал Афине наказать девушку по всей строгости! Богиня войны лишила несчастную красоты, превратив ее в ужасного монстра. Волосы Медузы Горгоны стали змеями, а выглядела она хуже, чем сатиры на следующий день после празднования Дня рождения великого Диониса. Один взгляд несчастной обращал в камень любое живое существо...

Конечно, ни о какой службе в храме Афины теперь не могло быть и речи. Медуза Горгона удалилась в заброшенное святилище, принадлежащее забытым богам, которое находилось во владениях царя Полидекта. Надо сказать, что в том храме сохранились несметные сокровища и со временем о них прознали искатели приключений. Авантюристы всех мастей время от времени приходили в святилище, ставшее обителью Медузы Горгоны, однако вместо богатства находили лишь смерть.

Шли годы. У жертвы Посейдона и Афины скопилась весьма внушительная коллекция статуй, застывших в самых разных позах. Так случилось, что все искатели приключений и прочие авантюристы в древней Греции были мужчинами, а Медуза Горгона их просто ненавидела! Со временем слухи о заброшенном храме, в котором обитает монстр, дошли до царя Полидекта.

Правитель отправил в заброшенное святилище лучших воинов, надеясь, что те решат проблему раз и навсегда. Естественно, ни один из них не вернулся, а в коллекции Медузы Горгоны стало еще больше статуй столь ненавистных ей мужчин. Царь Полидект отправил к ней еще пару отрядов, однако тоже постигла судьба каменных изваяний.

Может быть, вы сможете с ней справиться? Только представьте, сколько вам достанется золота, если дело выгорит – забирайте хоть все сокровища, хранящиеся в храме забытых богов!

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