Сюжет Hot Joker Fruits 20

Король Вильгельм отравился восточной рыбой и едва не помер. К счастью, шут Томас помог найти знахарку, которая знала универсальный рецепт лекарства от болезни, постигшей его величество. Вильгельм быстро выздоровел и продолжил править страной. Шута же король произвел в советники по внутренним делам. Несмотря на глубокую благодарность, Вильгельм все же считал Томаса недостаточно образованным для внешней политики. Впрочем, шут был рад заниматься делами внутри страны – он как-то даже и не помышлял о том, чтобы совать нос за океан!

Счастье короля длилось недолго: первой ночью, когда он решил посетить царственную супругу, выяснился неприятный момент – тот жезл Вильгельма, который висит между ног, утратил твердость духа. Жена оказалась крайне расстроена! Король тоже приуныл. Впрочем, он тут же позвал шу… в смысле, советника Томаса и приказал доставить знахарку во дворец. Заодно его величество рассказал о своей беде, которая, конечно же, была более чем досадной.

Рано утром Томас отправил гонцов за деревенской дурочкой, у которой была бабушка ведьма-знахарка. Старушку быстро доставили во дворец, не дав допить кофе, потому что проблему государственного масштаба следовало решать безотлагательно! Советник лично рассказал ей о хвори его величества. Разумеется, он пообещал знахарке какое угодно вознаграждение, лишь бы жезл Вильгельма снова был так же тверд, как столп королевской власти.

Старушка знала рецепт необходимого лекарства. Она собиралась приготовить отвар из двадцати фруктов, который мог бы поднять «жезл» даже у мертвого, а не то что у живого короля! Правда, на этот раз все было гораздо сложнее…

Отвар следовало готовить из фруктов, собранных в полночь и освященных ночными феями. Томас понятия не имел, кто они такие, однако передал королю все, что сказала знахарка. Разумеется, Вильгельм дал добро – еще бы он отказался!

Ближе к полуночи слуги отправились в королевский сад. Никому толком не объяснили, что случилось и за каким, собственно, чертом им надо собирать фрукты посреди ночи! Впрочем, стоит ли знать холопам, какая беда постигла его величество? Пожалуй, и так справятся – по-крайней мере, советник Томас, который очень быстро забыл шутовское прошлое, думал именно так.

Какого же было удивление слуг, когда ночью в сад прилетели обнаженные дамы малюсенького роста и начала опылять фрукты! Феи доставали из маленьких ведерок магическую пыльцу и разбрасывали туда-сюда, напевая себе под нос неприличные частушки и звонко хихикая.

Сделав свое дело, волшебные проказницы исчезли. Удивленные слуги набрали двадцать фруктов по списку, который составила знахарка, и отнесли во дворец. Получив необходимые ингредиенты, старушка приступила к варке зелья. Ну и, конечно же, вместе с фруктами в котел добавили золотой колокольчик – как сказала ведьма, этот предмет обладает волшебной силой, применимой почти в любой ситуации.

Король Вильгельм выпил отвар, ожидая увидеть эффект в самое ближайшее время. Двадцать горячих фруктов сработали, как надо – «жезл» тут же дал о себе знать, чем весьма удивил всех людей, находившихся в тронном зале. Радостный правитель вприпрыжку побежал к королеве в опочивальню, пообещав всем награду. Вот так советник Томас снова оказался молодцом, а деревенская знахарка стала придворным лекарем! Прошлого же эскулапа прогнали на конюшню за профнепригодность.