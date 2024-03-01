Сюжет Momomoolah

Мистер Мо-Мо Мула сидел в своем кабинете и размышлял о влиянии денег на человеческую цивилизацию. Надо сказать, что он был экспертом в этом вопросе – потомственный банкир обладали миллионами, и занимался финансами даже в преклонном возрасте! Когда Мо-Мо Муле исполнилось девяноста четыре, он решил отойти от дел и оставить бизнес своим сыновьям. Это был поистине необычный человек! Впрочем, по одному лишь имени сразу понятно – перед нами знаковая личность! Когда такие как Мо-Мо Мула появляются на свет, на небе загорается яркая звезда…

Так вот, легендарный банкир думал о влиянии денег на наше общество, и перед ним вырисовывалась неутешительная картина! Вне зависимости от страны, региона, города, общественного положения, социального статуса и прочих регалий итог получался один и неутешительный. На девяносто пятом году жизни Мо-Мо Мула осознал, что деньги – это зло, ни больше, ни меньше!

Всю свою жизнь он считал их главной ценностью и эквивалентом всевозможных благ. Банкир никогда не задумывался о том, что именно деньги толкают людей на убийства, предательство, воровство, обман и прочие преступления. Казалось бы, большинство людей можно заставить сделать все, что угодно, стоит лишь предложить достаточную цену.

Мистер Мо-Мо Мула никак не мог смириться с тем, что является частью этого самого зла. Он начал рассматривать проблему под другим углом и пришел к более утешительным выводам: на самом деле проблем не столько в деньгах, сколько в их отсутствии у конкретного индивидуума! Разве пойдет миллионер промышлять карманными кражами или продавать какие-нибудь запрещенные вещества?! Да ни в коем случае – за каким чертом ему наживать себе проблемы и рисковать ради того, что у него есть и так…

И вот на девяносто пятом году жизни Мо-Мо Мула решил стать всеобщем благодетелем! Он твердо намеревался создать завод, на котором будут производиться деньги в промышленных масштабах! Каждый человек, обратившийся за помощью, сможет получить столько, сколько пожелает и сможет унести или увезти – это уж кому как захочется.

На следующий день банкир пригласил к себе ведущих специалистов, которые могли бы помочь в реализации одного из самых амбициозных проектов, с которыми тому приходилось иметь дело. Через неделю Мо-Мо Мула выкупил пустырь за городом и работа закипела!

Между тем сыновья банкира отнюдь не разделяли отцовского оптимизма. Во-первых, они понимала, что на строительство денежного завода пойдет их наследство, которое они ждали со дня на день, помня о почтеннейшем возрасте любимого папочки. Во-вторых, план финансового гения, который внезапно решил облагодетельствовать весь мир, казался им, по меньшей мере, странным!

Дети напомнили отцу, что такое инфляция, теорию экономики и прочие вещи, которые были прямым доказательством бесполезности денежного завода. Но мистер Мо-Мо Мула категорически отвергал все разумные доводы, приведенные сыновьями против строительства завода!

Через год предприятие заработало. На заводе Мо-Мо Мула производили монеты и купюры всех мастей: доллары, евро, монгольские тугрики, японские йены, китайские юани и прочие деньги. Люди прямо с конвейера получали столько эквивалента финансовых благ, сколько хотели!

А через год старик умер. Правда, было уже поздно: мировая экономика рухнула, деньги превратились в мусор, и люди по всему миру проклинали старого маразматика, пораженного деменцией! Кстати, завод до сих пор работает – вы можете «напечатать» себе немного денег прямо сейчас, если, конечно, они вам ещё нужны!