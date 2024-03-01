Blazin Rails
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Обзор Blazin Rails

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.16%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Blazin Rails

Мистер Сандерс был приличным банкиром и вполне успешным. Ему принадлежала целая сеть самых разных организаций финансового профиля, которые обслуживали бизнесменов различного уровня и простых страждущих. Мало кто знал, что мистер Сандерс занимается темными делишками. Налоговая инспекция и полиция догадывались о разного рода аферах, которые банкир проворачивает в кулуарах финансового мира, но на одних догадках дело не построишь. А «работал» банкир очень чисто...

Последним таким дельцем была поставка алмазов из Африки с любовью. Ну, может, и с менее теплыми чувствами, потому что кого-то пришлось подкупить, других обмануть, а третьих вообще убить. Но разве это важно? Главное, что мистер Сандерс получил свои камушки!

После возникла другая проблема – делец не знал, как «обелить» алмазы, полученные не совсем законным путем. Легавые всех мастей только и ждут, когда это богатство покажется над мутными водами финансового мира, а потом обязательно попытаются добраться до хитрого дельца!

К счастью для мистера Сандерса, один из его приятелей согласился купить половину партии. Оставшиеся алмазы тот обещал помочь «обелить» за скромное вознаграждение. В общем, банкир легализовал камни, пусть и с некоторыми убытками. А налоговая и полиция снова кусали локти – стражи обычного и финансового порядка все понимали, однако ничего не могли предъявить мистеру Сандерсу. Разумеется, тот заплатить все налоги и подготовил декларацию, изображая из себя законопослушного человека. Должно быть люди, мечтающие упрятать его за решетку, со злости вырвали себе волосы во всех возможных местах.

Теперь мистер Сандерс превратился в сказочного богача, который мог позволить себе все. И вот он решил сделать реальностью мечту о блестящих рельсах и золотом поезде! Ему хотелось соединить филиалы своей финансовой империи одной железной дорогой. Это удобно, к тому же поезд можно использовать для перевозки самых разных активов: бриллиантов, золота, наличных – казалось, сам бог велел реализовать амбициозный проект, да поскорее!

Мистер Сандерс нанял лучших специалистов, которые справились с поставленной задачей через несколько месяцев. Блестящие рельсы соответствовали всем необходимым стандартам и были готовы к запуску поезда. Первая отправка золота прошла успешно! Мистер Сандерс был невероятно рад тому, что его мечта стала реальностью.

Золотой поезд охраняли надежные люди, вооруженные до зубов. Уж поверьте, с этими ребятами лучше не шутить! А вот блестящие рельсы охраняли куда менее тщательно. То есть, свои церберы там тоже дежурили, однако мимо них было вполне реально пробраться какому-нибудь ловкому вору, способному слиться с окружением. В связи с этим многие господа, не совсем чистые на руку, мечтали пустить поезд под откос, и пока остальные разбираются с проблемой, что-нибудь украсть. Даже самая скромная добыча из золотого паровоза мистера Сандерса могла обеспечить безбедную жизнь и старость...

Мы можем провести вас к блестящим рельсам. Остается лишь устроить небольшую диверсию и все – забудьте о ненавистной работе навсегда! Только действуйте очень осторожно, иначе вас схватят и тогда все, пиши пропало!

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