Сюжет Slime Party

Король Луи I долго правил Сладколандией и был очень любим подданными за мудрость и справедливость. К сожалению, настал тот день, когда дверца холодильника, разделяющая два мира, открылась! Над Сладколандией вновь зависло огромное прыщавое лицо, которое жадно облизнулось, схватило визжащего от страха Луи I и положило в свой огромный рот. Потом дверь, отделяющая сладкую страну от того проклятого мира, в котором можно испортиться и растаять, закрылась. Теперь жители Сладколандии опять могли спать спокойно... по-крайней мере, до следующего визита ужасного монстра в их страну.

Поскольку король погиб во рту чудовища, пришлось выбирать нового правителя. Большинство граждан Сладколандии требовали возвести на трон мармеладку по имени Луи, но, поскольку повторяться – дурной тон, к его имени было решено добавить цифру II. В тот же день состоялась коронация, после которой новый правитель объявил о грандиозной вечеринке в его собственную честь. Луи II официально пригласил на праздник всю Сладколандию!

Ближе ко дворцу стащили пудинги, тортики и пирожные. Вдоль дорог поставили чупа-чупсы, а рядом с троном правителя воткнули ту самую круглую конфету, украшенную красно-белыми полосками. Ну и конечно на вечеринке будет побольше фруктов и ягод, которые отлично сочетаются с самыми разными сладостями!

Веселья ради Луи II приказал всем явиться в костюмах. Конечно, подданным следовало выбирать самые забавные наряды. В общем, никаких ограничений не было, кроме одного – гостям запретили одеваться в наряд короля и напяливать на голову любое подобие короны.

И вот наступил вечер. Советники Луи II нарядились в костюмы ангела и беса. Они стояли справа и слева от трона и давали королю разные советы один умнее другого. Одна мудрая голова – это, конечно, прекрасно, но три – еще лучше!

Министр иностранных дел нарядился магом. Естественно, он не знал ни одного заклинания, однако все-таки в определенном смысле был настоящим волшебником! В свое время ему удалось провести переговоры с овощной полкой и заключить соглашение о соблюдении личного пространства. В настоящее время «волшебник» занимался переговорами с официальными представителями морозильной камеры относительно поставок льда к королевскому двору.

Премьер-министр нарядился в костюм английского джентльмена! Более того, ему где-то удалось раздобыть трубку и крепкий табак, который несколько смущал остальных своим особым запахом. Впрочем, кто решится пенять второму лицу королевства? Разве что безумец, который хочет быть изгнанным за дверь! А за пределами холодильника несчастного ждет лишь мучительная смерть. Кто знает, может быть, на него вообще наступит огромный тапок, а потом его таящего и расплющенного просто выбросят в ведро... печальный конец!

Сейчас вечеринка в честь коронации Луи II в самом разгаре! Вы хотите побывать в Сладколандии, познакомиться с первыми лицами королевства и до отвала наесться сладостей? Тогда добро пожаловать во дворец Луи II! Возможно, король сегодня будет особо щедр и наградит гостей, которые отважатся на участие в разных конкурсах и после нелегкой борьбы вырвут победу у соперников...