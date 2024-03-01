Сюжет Super Hot Stacks

Вик просто обожал выпивку! Он любил ее до умопомрачения. Наверное, такие же теплые чувства у него вызывала только мама. Впрочем, свое время он предпочитал проводить в обнимку с бутылочкой виски, а не с любимой старушкой. И, желательно, тару побольше! И лучше не одну.

Вик любил виски всей душой. А любимых, как известно, не предают! Хотя стерва-жена много лет пыталась разлучить их всеми возможными способами. Сначала она устраивала скандалы, потом настаивала на лечении в клинике для алкоголиков… какая глупость! Вик понять не мог, зачем лечить то, что не болит и приносит радость в серое унылое существование?! Как говорил пастор в воскресной школе, век человеческий краток и полон скорбей – в связи с этим назревает вопрос, так почему бы не сделать его чуточку веселей? И самый простой способ добавить в жизнь ярких красок, по-мнению Вика, булькал в бутылке.

В конце концов, жена поняла, что никогда не сможет разлучить любимых. Она собрала вещи и ушла в закат, наградив проклятиями супруга, на которого потратила лучшие годы своей жизни. Ну что ж, после ее исчезновения Вику больше никто не мешал посвящать выпивке столько времени, сколько потребуется!

Вскоре ему стало скучно пить один только виски. В любовный дуэт ненавязчиво вписалась текила – теперь их стало трое! Правда, Вик заметил одну интересную особенность: пойло мексиканских кабальерос как-то совсем не заходит – очевидно, проблема была в отсутствии лимона. Соли-то дома было навалом – осталась от сбежавшей женушки, которая, увы, для нее, не смогла выдержать конкуренции с виски…

Как следует проспавшись, Вик пошел в магазин. Он набрал побольше лимонов, чтобы не пришлось ходить в супермаркет каждый раз, когда захочется выпить. Потом Вик подумал и добавил в тележку на закуску винограда, апельсинов, вишни и прочих даров сада. Все-таки из еды в доме была только соль, поэтому не помешает набить холодильник чем-то более ощутимым! Разумеется, к фруктам и ягодам добавились другие продукты посущественнее, которые годились для приготовления завтрака, обеда и ужина.

Вик пришел домой, разобрал сумки и начал пить. С лимончиком текила приобрела совершенно иной вкус! На какое-то время виски пришлось уйти на второй план…

Вик пил шесть дней подряд. Он и не собирался «просыхать», но вот беда – запасы алкоголя подошли к концу! К сожалению, ему не хватало сил встать и дойти до магазина. Упорному борцу с трезвостью оставалось лишь отдыхать и набираться сил…

Ближе к вечеру лимоны, валявшиеся на столе, заговорили! Вик не верил своим глазам и ушам – оказывается эти парни живые, и требуют продолжения банкета! Более того, они позвали его в подвал познакомиться с остальными.

Удивленный Вик спустился вниз следом за лимонами. В подвале играла музыка, на потолке мерцали звезды, и все остальные отрывались по полной – арбузы, вишня, апельсины, слива зажигали не по-детски вместе с другими продуктами! Среди них Вик заметил и замороженную курицу, которую забыл убрать, перед тем как напился, и его сознание выключилось. К счастью, она не испортилась и танцевала вместе со всеми!

А еще в подвале было много выпивки. Тут стояли целые бочки виски и текилы, которые вообще непонятно откуда взялись! Заводная вишня улыбнулась Вику и протянула стакан. Он налили себе виски, выпил и радостно улыбнулся… оказывается, делирий – это так весело!