Сюжет Halloween Horrors Megaways

Каждый год в канун Дня всех святых нечисть шляется по миру и кладбище в нашем городке вовсе не исключение! Кстати, если вы любите гулять в Хэллоуин или там ходите по домам, просите конфеты, как все эти придурки, вопящие про сладость или гадость, то лучше обходите погост стороной! Ей-богу, я бы даже к ограде не стал приближаться, потому что кто знает, не вылезет ли с той стороны костлявая рука, которая ухватит за одно место, да оторвет прямо с корнем...

На самом деле наше городок совсем не такой тихий, как кажется. Он, знаете, как чан с дерьмом, который простоял с неделю на заднем дворе: вроде бы и ничего, но стоит копнуть поглубже, и как завоняет! На нашем кладбище похоронено много странных, если не сказать страшных типов...

Слышали историю про детсадовскую воспитательницу Пенни? Она много лет возилась с детишками, и они ее так достали! В конце концов Пенни стала забирать самых непослушных в подвал и варила из них супец. Когда половина ясельной группы пропала, остальные заподозрили неладное. Маленькую кухню, которую Пенни устроила в подвале, нашли очень быстро. В общем, остаток своих дней воспитательница провела в психушке, рисуя на стене сатанинские руны собственной кровью. Говорят, после смерти ее не раз видели на кладбище! В Хэллоуин Пенни всегда варит супец и угощает всех желающих. Однажды какой-то пьяница забрел на погост и угостился, дурак! А потом его нашли с огромным гвоздем в челюсти и зашитой головой, из которой изъяли добрую часть мозга. Хорошо, что тот парень был полным придурком – иначе бы точно помер!

А про старика Билла слышали? Этот мужик был реально богат! Кажется, он продавал антиквариат или что-то типа того. Однажды к нему забрались воры. Они-то думали, что Билл уехал к родственникам, а он, вишь, приболел и остался дома. Встретив хозяина дома, воры оглушили его, потом взяли мумию из его коллекции, разбинтовали и замотали жертву, как следует. Забрав из дома разные ценности, они прикинулись музейными работникам, которые перевозят мумию какого-то там Рамзеса! Ну и зарыли на кладбище. Конечно, сторож утром увидел свежую могилу и поднял на ноги копов. Тех придурков нашли, а вот Билла – его почему-то в могиле не оказалось! Правда, на кладбище несколько раз видели мумию, которая яростно бегает среди могил, пытаясь найти кого-нибудь живого и задушить. Костлявые руки Билла (я уверен, что это он) уже добрались до троих дурней...

А знаете историю про чернокнижника и шпица? Маленький песик потерялся, значит. Ночью он забежал на кладбище, а там какой-то тип завывает над могилой, да капает на нее из бутылочки светящимся зельем. Шпиц, значит, к нему подбежал – человек же, друг собаки, ага! И ему прямо на лоб как попадет пара капель того самого зелья! Шпиц тотчас превратился в огромного лохматого монстра, оторвал голову некроманту, сожрал и убежал вглубь кладбища. Больше его никто не видел. Но иногда на кладбище люди находят странные следы гигантских лап...

А еще иногда среди могил появляется тип в плаще, у которого вместо головы торчит зловещая тыква! Он объят пламенем, однако ему совсем не больно. Наверное, это сам дьявол! Говорят, если посмотреть ему в глаза, то можно увидеть свой самый страшный кошмар. А потом или смерть, или в психушку, как повезет. Вот такие вот ужас происходят в нашем городке в Хэллоуин. Так кладбище лучше обойти стороной...