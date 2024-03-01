Halloween Horrors Megaways
Видеообзор
DEMO

Обзор Halloween Horrors Megaways

Количество линий
Количество линий: 117649
RTP
RTP: 96.13%
Max Win
Max Win: X25000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Halloween Horrors Megaways

Каждый год в канун Дня всех святых нечисть шляется по миру и кладбище в нашем городке вовсе не исключение! Кстати, если вы любите гулять в Хэллоуин или там ходите по домам, просите конфеты, как все эти придурки, вопящие про сладость или гадость, то лучше обходите погост стороной! Ей-богу, я бы даже к ограде не стал приближаться, потому что кто знает, не вылезет ли с той стороны костлявая рука, которая ухватит за одно место, да оторвет прямо с корнем...

На самом деле наше городок совсем не такой тихий, как кажется. Он, знаете, как чан с дерьмом, который простоял с неделю на заднем дворе: вроде бы и ничего, но стоит копнуть поглубже, и как завоняет! На нашем кладбище похоронено много странных, если не сказать страшных типов...

Слышали историю про детсадовскую воспитательницу Пенни? Она много лет возилась с детишками, и они ее так достали! В конце концов Пенни стала забирать самых непослушных в подвал и варила из них супец. Когда половина ясельной группы пропала, остальные заподозрили неладное. Маленькую кухню, которую Пенни устроила в подвале, нашли очень быстро. В общем, остаток своих дней воспитательница провела в психушке, рисуя на стене сатанинские руны собственной кровью. Говорят, после смерти ее не раз видели на кладбище! В Хэллоуин Пенни всегда варит супец и угощает всех желающих. Однажды какой-то пьяница забрел на погост и угостился, дурак! А потом его нашли с огромным гвоздем в челюсти и зашитой головой, из которой изъяли добрую часть мозга. Хорошо, что тот парень был полным придурком – иначе бы точно помер!

А про старика Билла слышали? Этот мужик был реально богат! Кажется, он продавал антиквариат или что-то типа того. Однажды к нему забрались воры. Они-то думали, что Билл уехал к родственникам, а он, вишь, приболел и остался дома. Встретив хозяина дома, воры оглушили его, потом взяли мумию из его коллекции, разбинтовали и замотали жертву, как следует. Забрав из дома разные ценности, они прикинулись музейными работникам, которые перевозят мумию какого-то там Рамзеса! Ну и зарыли на кладбище. Конечно, сторож утром увидел свежую могилу и поднял на ноги копов. Тех придурков нашли, а вот Билла – его почему-то в могиле не оказалось! Правда, на кладбище несколько раз видели мумию, которая яростно бегает среди могил, пытаясь найти кого-нибудь живого и задушить. Костлявые руки Билла (я уверен, что это он) уже добрались до троих дурней...

А знаете историю про чернокнижника и шпица? Маленький песик потерялся, значит. Ночью он забежал на кладбище, а там какой-то тип завывает над могилой, да капает на нее из бутылочки светящимся зельем. Шпиц, значит, к нему подбежал – человек же, друг собаки, ага! И ему прямо на лоб как попадет пара капель того самого зелья! Шпиц тотчас превратился в огромного лохматого монстра, оторвал голову некроманту, сожрал и убежал вглубь кладбища. Больше его никто не видел. Но иногда на кладбище люди находят странные следы гигантских лап...

А еще иногда среди могил появляется тип в плаще, у которого вместо головы торчит зловещая тыква! Он объят пламенем, однако ему совсем не больно. Наверное, это сам дьявол! Говорят, если посмотреть ему в глаза, то можно увидеть свой самый страшный кошмар. А потом или смерть, или в психушку, как повезет. Вот такие вот ужас происходят в нашем городке в Хэллоуин. Так кладбище лучше обойти стороной...

Провайдер
Iron Dog Studio
Iron Dog Studio
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches