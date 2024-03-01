Сюжет Fiery Kirin

Сяо-Ни сильно горевала о смерти бабушки! Старушка была весьма богатой дамой – она оставила после себя очень внушительное наследство, которое несколько сглаживало тяжелую утрату. Бабушка Сяо-Ни занималась колдовством долгие годы. За это время она накопила целое море знаний, которые записывала в специальную книгу. Именно этот фолиант и достался Сяо-Ни.

Внучка почившей старушки сидела целый вечер, листая книгу, содержащую сотни колдовских формул и заклинаний. Она ничего не могла понять! Сколько Сяо-Ни ни ломала голову, все оказалось без толку... то есть, разобрать что-то было вообще невозможно!

Сяо-Ни подумала, что может быть, ей просто не хватает мудрости, чтобы перенять бабушки опыт. Учиться девушке оказалось совершенно некогда, поэтому она решили попросить помощи у духов. Рано поутру Сяо-Ни пошла на гору Сюкуку, где стояло святилище, в которое люди приходили просить мудрости. Она долго молилась, лишь иногда прерываясь, чтобы открыть бабушкину книгу и прочитать хоть страницу. Увы, и через пару часов Сяо-Ни не могла понять ни строчки из бабушкиных записей.

Грустная наследница колдуньи вернулась домой. Она очень расстраивалась из-за собственной глупости! Сяо-Ни показала книгу матушке, но и та не смогла разобрать ровным счетом ничего. Внучка вздохнула, вспомнив о последней надежде – ритуале с духом слона, который способен наделить мудростью даже совершенно бесталанного человека, если, конечно, пожелает.

Сяо-Ни купила в магазине статуэтку и снова пошла на вершину горы Сюкуку. На этот раз она призывала дух слона, надеясь на чудо. И вдруг что-то произошло – Сяо-Ни открыла книгу и смогла разобрать первую страницу! Старушка описывала ритуал призыва огненного Кирина, который несет в себе силу и готов поделиться ей с достойными.

Радостная Сяо-Ни поспешила домой! Наконец-то произошел хоть какой-то прогресс! Девушка поблагодарила дух слона и начала штудировать ритуал, надеясь на помощь того самого Кирина.

Ночью Сяо-Ни отправилась колдовать. Она взяла с собой травы, хлебные крошки, свечи и огнетушитель. В своих записях старушка отметила подчеркиванием, что иногда Кирин начинает наглеть, мол, стоит только прыснуть в его сторону немного пены, и скотина опять ведет себя прилично!

Сяо-Ни снова отправилась на гору Сюкуку. Она сделала все так, как писала бабушка, и через мгновение мимо нее пронесся поток искр! А еще спустя секунду огненный Кирин стоял перед ней, вопросительно глядя на заклинательницу, вытаращившую глаза. Парнокопытное создание наклонило рога вперед и тихонечко двинулось на Сяо-Ни – вот тут-то и пригодился огнетушитель! Стоило один раз прыснуть, и огненный дух сразу присмирел...

Сяо-Ни угостила огненного Кирина хлебными крошками. Дух съел их все до последней, опасливо посматривая на огнетушитель, которого, очевидно, боялся больше пистолета. Разобравшись с угощением, огненный Кирин ткнулся мордой в руку девушки и исчез без следа, словное его никогда и не было.

Придя в себя, Сяо-Ни открыла бабушкину книгу – теперь ей было понятно абсолютно все! Возможно, старушка хотела испытать внучку... ну, как бы там ни было, она справилась. Теперь Сяо-Ни сможет стать настоящей ведьмой и будет творить все, что захочет!